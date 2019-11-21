В Воронежской области планируется внедрять раздельный сбор мусора

В Воронежской области — единственном регионе Черноземья, в котором с 1 января 2019 года заработали не все регоператоры по обращению с отходами — будет внедряться раздельный сбор мусора в рамках входа региона в мусорную реформу с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева. «Воронежская область активно входит в реформу с 2020 года. Нам предстоит около 60 % всех отходов подвергнуть обработке, и в будущем году мы переходим на новую систему обращения с отходами. Будем внедрять раздельный сбор мусора»,— цитирует пресс-служба главу области.

Напомним, задержка с полноценным входом в реформу произошла из-за того, что Александр Гусев дал задачу избежать высокой цены за услугу по вывозу мусора. В итоге было решено отказаться от идеи увеличения количества кластеров в пользу концентрации отрасли в руках областного предприятия «Облкоммунсервис». Для снижения платы за вывоз мусора потребуется строительство 19 полигонов с мусороперерабатывающими комплексами (МСК). По такой схеме область планирует работать как минимум год.

Подробнее о мусорной реформе в регионе — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова