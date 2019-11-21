PayPal покупает скидочный сервис Honey за $4 млрд

Платежный сервис PayPal объявил о покупке за $4 млрд онлайн-сервиса Honey, предоставляющего скидки, купоны и услуги по сравнению цен в интернете. PayPal считает, что сочетание ее развитой платежной сети и популярных сервисов Honey позволит увеличить продажи интернет-магазинов, что будет выгодно как для потребителей, так и для обеих компаний. Ежемесячная аудитория активных пользователей Honey составляет около 17 млн человек, сервис сотрудничает с 30 тыс. интернет-ритейлеров, а также службами по доставке товаров и еды. Сообщается, что только за прошлый год сервис помог людям получить скидки на общую сумму $1 млрд.

Покупка Honey стала крупнейшим приобретением в истории PayPal, который вынужден бороться с растущей конкуренцией со стороны таких компаний, как Google, Amazon, Facebook и Apple, активно развивающих собственные платежные сервисы. Как известно, ранее PayPal был платежной системой торговой интернет-площадки eBay. Однако в 2015 году под давлением акционеров eBay, в том числе известного инвестора-активиста Карла Айкана, платежный сервис был выделен в отдельную компанию, после чего ее акции успешно разместили на бирже NASDAQ.

Евгений Хвостик