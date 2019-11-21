Судебный комитет Палаты представителей США одобрил легализацию марихуаны на федеральном уровне — законопроект был одобрен 24 голосами против 10. Теперь у него есть хороший шанс на поддержку Палаты представителей в целом, так как у демократов там большинство в 234 места. Законопроект, скорее всего, столкнется со сложностями в Сенате, где большинство у республиканцев.

Новый закон исключает марихуану из действующего на федеральном уровне списка веществ, находящихся под особым контролем. Он позволяет Штатам проводить свою собственную политику в отношении марихуаны и стимулирует снимать судимость с людей, совершивших мелкие нарушения, связанные с марихуаной. Он также предусматривает введение пятипроцентного налога на марихуану. Сейчас марихуана легализована для рекреационного употребления в 11 штатах, в том числе в Колорадо и Орегоне, а также в округе Колумбия, медицинское употребление разрешено в 33 штатах.

По данным Американского союза защиты гражданских свобод, на правонарушения, связанные с марихуаной, приходится более половины всех задержаний по делам о наркотиках в США. «Слишком долго мы считали марихуану вопросом уголовного судопроизводства, а не вопросом личного выбора и общественного здравоохранения. Как бы мы ни относились к употреблению марихуаны в рекреационных или медицинских целях, аресты, судебное преследование и заключение в тюрьму потребителей на федеральном уровне неразумны и несправедливы»,— заявил глава Судебного комитета Джерри Нэдлер.

Яна Рождественская