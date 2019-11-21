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Материнский капитал за первого ребенка в Тюменской области составит 150 тыс. рублей

В Тюменской области будут выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка в размере 150 тыс. руб. для женщин, проживающих в регионе не менее пяти лет. В своем послании тюменский губернатор Александр Моор подчеркнул, что льгота не касается «студенческих семей». «Их от ценза оседлости будет справедливо освободить», — улыбнулся он. Помимо этого, в регионе планируется увеличить материнский капитал за рождение третьего и последующего ребенка — от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Господин Моор обратил внимание на снижение темпов естественного прироста населения в регионе. По его словам, это связано со снижением количества матерей, что является естественным процессом. «К сожалению, мы не можем отменить последствия демографических волн, но мы можем применять меры, которые их сгладят», — полагает губернатор.

Сегодня губернатор Александр Моор обратился с ежегодным посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области. На тридцать пятом заседании Тюменской областной думы шестого созыва присутствовали политики, почетные граждане, представители деловых кругов, здравоохранения, образования, науки, культуры, местного самоуправления, общественности.

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