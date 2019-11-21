Башкирия и ВТБ пересмотрели концессию для строительства Восточного выезда из Уфы

Башкирия и ВТБ заключили дополнительное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации транспортного коридора «Восточный выезд» из Уфы, который должен соединить через город федеральные трассы М5 и М7. Подписи под документом поставили глава региона Радий Хабиров и председатель правления ВТБ Андрей Костин, сообщает пресс-служба кабмина республики.

Концессионером проекта с 2017 года является Башкирская концессионная компания, в которой 49% уставного капитала принадлежит турецкой Limak Group, 29% — у московского ООО «Электроугли лэнд» (по данным ЕГРЮЛ, принадлежит связанному с группой ВТБ закрытому паевому инвестиционному фонду долгосрочных прямых инвестиций «Структурные инвестиции-2»), 20% — у принадлежащего ВТБ ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг», 2% — у ООО «Актив» (Великий Новгород. Принадлежит Алексею Суровцеву, Алексею Журбину, Александру Золотниковую и Александру Смирнову).

Параметры допсоглашения не раскрываются. Документ предусматривает «перераспределение в пользу региона эффекта от оптимизации строительных и эксплуатационных затрат, а также снижение расходов на кредитное финансирование», что снизит снизить нагрузку на бюджет Башкирии, отмечают в кабмине. «Мы договорились о том, что будет и федеральное финансирование»,— приводит пресс-служба слова Радия Хабирова. Стоимость проекта останется прежней — около 34 млрд руб., из которых Башкирия рассчитывает получить из федерального бюджета 20 млрд руб. (ранее республика планировала привлечь 24,5 млрд руб. в Новом банке развития БРИКС). Завершить работы на объекте (тоннель от проспекта Юлаева до выхода к берегу реки Уфы, мост через реку и эстакада с двумя развязками) планируют в 2023 году.

Утвержденная в 2017 году модель строительства предусматривала, что с учетом процентов республика выплатит концессионеру до 2042 года около 70 млрд руб.

Влада Шипилова