«Ростех» заявил о сильной недозагруженности заводов ОАК

Заводы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сильно недозагружены, заявил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров ОАК Анатолий Сердюков в интервью «Интерфаксу». При этом, по его словам, на заводах корпорации производительность труда ниже, чем у конкурентов за рубежом.

«На заводах реализованы программы техперевооружения, они готовы выпускать большие объемы продукции, наращивать выпуск новых образцов техники. При этом предприятия серьезно недозагружены»,— сказал господин Сердюков. По его словам, сбалансированный спрос на ближайшее время остается одним из ключевых приоритетов.

Высокая закредитованность ОАК «сдерживает ресурсы для развития», заявил Анатолий Сердюков. По его словам, проблемная задолженность корпорации составляет порядка 350 млрд руб.

«Наша цель — встать в один ряд с ведущими производителями авиатехники в мире. Для этого в ОАК уже идет процесс корпоративной трансформации»,— сообщил господин Сердюков. По его словам, корпорация развивает четыре направления бизнеса: военная, гражданская, транспортная и стратегическая авиация, а отдельной задачей стоит повышение производительности труда, «которая сегодня заметно ниже, чем у зарубежных конкурентов».

Комментируя информацию о грядущих сокращениях в ОАК и в дочерних компаниях, он заявил, что «авиастроение будет жить и развиваться». «Только не надо рисовать апокалипсис… В ближайшие десять лет производственный ландшафт ОАК существенно не изменится. Соответственно, никаких массовых сокращений не будет»,— сказал индустриальный директор.

Ранее “Ъ” узнал, какие варианты развития ОАК обсуждает «Ростех». Все они включают госсубсидии на 350 млрд руб. для погашения безнадежных долгов. Среди других мер — сокращение производственных площадей, штата и конструкторских бюро, внедрение системы постпродажного обслуживания военных самолетов. Одной из самых неоднозначных идей выглядит создание на базе государственной лизинговой ГТЛК авиакомпании только с SSJ 100 и МС-21.

Подробнее о будущем ОАК — в материале “Ъ” «"Ростех" рисует авиалинии».