Первые «Ласточки» отправятся из Перми в Екатеринбург в декабре

В декабре из Перми в Екатеринбург начнут ходить новые скоростные электропоезда «Ласточки». Как сообщил в своем instagram губернатор Максим Решетников, первый поезд отправится 9 декабря. Маршрут будет проходить через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Электрички будут отправлять из Перми в 6-27, а из Екатеринбурга – в 17-16. Время в пути составит примерно 5,5 часов. Стоимость билета – 1051 руб.

Скоростные электропоезда «Ласточка» начали работу в Прикамье 1 ноября 2018 года. Два состава по пять вагонов обслуживают два маршрута: Пермь — Верещагино и Пермь — Кишерть.

В октябре стало известно, что «Ласточки» могут начать работу по двум новым маршрутам: Пермь — Краснокамск — Пермь и Пермь — Чусовой — Пермь. О возможности работы на этих направлениях заявил начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников во время рабочего совещания с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Первая «Ласточка» может отправиться в Краснокамск в 2020 году.