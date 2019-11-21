Против посадившей за руль малолетнего сына жительницы Татарстана возбуждено новое уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило новое уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, которая посадила своего шестилетнего сына за руль ехавшего на большой скорости автомобиля. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело открыто по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» (ст. 151.2 УК РФ).

Напомним, что сам инцидент произошел в прошлые выходные. Позже видео с места ЧП появилось в сети. Против женщины, посадившей за руль машины шестилетнего сына, сначала возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» «ст. 125 УК РФ» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ). Сама подозреваемая вину свою не признала. Следователи пытаются установить все детали происшествия, уточнили в ведомстве.

Дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.

"Ъ-Казань"