Против посадившей ребенка за руль жительницы Татарстана возбудили уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, которая посадила малолетнего сына за руль машины на большой скорости. Как передает пресс-служба татарстанского управления ведомства, ее подозревают в оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Напомним, что инцидент произошел в минувшие выходные. Позже видео с места событий появилось в соцсетях. При этом подозреваемая уже публиковала ролик с участием другого своего ребенка, который также находился за рулем машины.

В ближайшее время подозреваемую планируют допросить. Следствие пытается установить все детали ЧП. Дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.

"Ъ-Казань"