Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал конкурента — WhatsApp — из-за проблем с безопасностью. Он призвал пользователей удалить приложение со своих устройств.

«Маловероятно, что кто-либо может случайно допускать серьезные ошибки в системе безопасности, которые удобно использовать для слежки»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале.

Павел Дуров уже критиковал WhatsApp. По его словам, принадлежащий Facebook мессенджер сотрудничает со спецслужбами и не может защитить данные своих пользователей. Об уязвимости WhatsApp писала Financial Times. Как утверждали источники издания, недоработка позволяла злоумышленникам устанавливать на смартфоны шпионские программы.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Павел Дуров не прошел мимо скандала с WhatsApp».