Счастья стало меньше

Сегодня ВЦИОМ представил обновленный «Индекс счастья». Сейчас индекс равен 64 пунктам. Такие же значения индекса социологи наблюдали в 2014–2015 годах. Согласно исследованию, самыми счастливыми за всю историю наблюдений россияне чувствовали себя в апреле этого года — тогда индекс составлял 75 пунктов. Год назад индекс равнялся 71 пункту. Наименее счастливыми россияне чувствовали себя в феврале 1992 года — индекс составлял всего 6 пунктов. Замеры проводятся с 1990 года.

Для расчета индекса используются ответы россиян на вопрос о том, счастливы ли они. Затем рассчитывается баланс положительных и отрицательных оценок респондентов. Чаще всего россияне чувствуют себя счастливыми, потому что у них есть семья (так сказали 29% опрошенных), потому что они и близкие здоровы и живы (22%). 13% респондентов сказали о том, что счастливыми их делает хорошая работа, по 12% назвали среди причин счастья наличие детей и общую удовлетворенность жизнью.

Половина россиян (48%) рассказала, что среди их знакомых счастливых и несчастливых примерно поровну. 31% говорит, что вокруг больше счастливых, а 17% — что несчастливых. С 2012 по 2016 год россияне говорили, что среди их знакомых и близких больше счастливых людей (так говорили от 40% до 49% опрошенных). С 2017 года доля таких респондентов стала уменьшаться. Несчастливы россияне чаще всего из-за материальных трудностей (15% опрошенных) и плохого положения дел в стране (10%).

Людмила Сергеева