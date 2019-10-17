Облака ищут инвестора

«Ростелеком», планирующий покупку второго по числу стоек крупнейшего в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, задумался о создании объединенной компании в этой сфере и привлечении в нее инвестора. Поиск ведется среди госструктур, которым предложат инвестировать в этот бизнес до 25 млрд руб. в обмен на 30–35% в капитале. Наиболее вероятным кандидатом считается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В течение полугода после готовящейся покупки компанией «Ростелеком-ЦОД» (управляет дата-центрами «Ростелекома») оператора дата-центров DataLine в объединенный бизнес планируется привлечь внешнего инвестора, рассказал “Ъ” источник, знакомый с планами. По его словам, в качестве инвестора рассматриваются российские финансовые институты с госучастием, с одним из них уже достигнута принципиальная договоренность. Инвестору предложат внести в уставный капитал объединенной компании до 25 млрд руб. в обмен на 30–35% акций, исходя из оценки всего бизнеса в 70–75 млрд руб. Деньги будут направлены на рефинансирование кредита на приобретение DataLine, который, таким образом, будет полностью погашен. Скорее всего, инвестором выступит РФПИ, сообщил “Ъ” источник на рынке ЦОД.

«Ростелеком» давно вел переговоры о покупке DataLine. Его «Ростелеком-ЦОД» — крупнейший операторов дата-центров в стране по числу стоек, DataLine — второй игрок на этом рынке. Как сообщал “Ъ” 12 августа, сделка вышла на финишную прямую. В ее ходе стоимость DataLine оценивается в 21 млрд руб., а с учетом чистого долга в размере 4,08 млрд руб.— в 16,9 млрд руб. Проект директивы о сделке «Ростелекома» и DataLine уже есть, когда документ поступит в «Ростелеком», сделку вынесут на совет директоров, после чего будет подписано соглашение об основных условиях с внешним инвестором, рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. В «Ростелекоме» от комментариев отказались, в DataLine и Росимуществе (владеет 48,71% голосующих акций «Ростелекома») оперативно не ответили на запрос.

Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил “Ъ”, что ему известно о намерении «Ростелекома» создать объединенную компанию с DataLine. Вопрос о привлечении в нее инвестора, по его словам, «находится в проработке». Он не уточнил, обсуждалось ли привлечение в капитал РФПИ. Представитель РФПИ отказался комментировать, предлагали ли фонду рассмотреть участие в объединенной компании «Ростелеком-ЦОД» и DataLine, но отметил, что «фонд и его международные партнеры рассматривают различные инвестиционные возможности в сегменте хранения данных».

РФПИ считает этот рынок «крайне перспективным», говорил в интервью 5 июня “Ъ” и гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. Но ранее главным кандидатом на инвестиции РФПИ считалась владеющая одним из крупнейших в Москве ЦОД компания IXcellerate, писал “Ъ” 4 июня. Если РФПИ зайдет в проект «Ростелекома» и DataLine, ему уже вряд ли будет интересна IXcellerate, полагает собеседник “Ъ”, близкий к компании. «Эти ЦОД — конкуренты и сильно отличаются по структуре собственности и менталитету, как мне кажется, у них разный пул клиентов. РФПИ как портфельный инвестор может участвовать в обеих историях»,— не согласен аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин.

Оценка объединенной компании в 70–75 млрд руб. выглядит адекватной, если в нее входят и DataLine, и весь облачный бизнес «Ростелекома», одно из наиболее привлекательных и растущих направлений, полагает управляющий директор Advance Capital Дмитрий Касьяненко. «Ростелеком-ЦОД» планирует и активное региональное развитие, в связи с чем дополнительное финансирование может быть крайне полезным, считает Станислав Мирин. Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович отмечает, что после покупки DataLine у «Ростелекома» образуется дополнительная долговая нагрузка, плюс, возможно, в готовящейся сделке по консолидации 100% Tele2 помимо обмена акциями будет денежный компонент, поэтому для оператора логично сократить нагрузку за счет инвестора.

Владислав Новый, Анна Афанасьева