Неустойные отношения

Управление капстроительства намерено взыс­кать в арбитраже 1 млрд руб. с АО «РЖДстрой» в качестве неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка. С учетом ранее предъявленных требований к подрядчику общая сумма претензий к АО «РЖДстрой» составляет почти 1,6 млрд руб., что сопоставимо со стоимостью первой очереди объекта (1,8 млрд руб.). В суд краевые власти пошли после того, как полиция возбудила дело по факту хищения средств при строительстве зоопарка. По данным „Ъ-Прикамье“, часть денег в итоге якобы была выведена на счета физлиц через краснодарского субподрядчика ООО «Фирма СТУЗ».



ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «РЖДстрой». Соответствующее заявление зарегистрировано в картотеке суда 18 ноября этого года, сумма исковых требований не указана. Как рассказали „Ъ-Прикамье“ в региональном министерстве строительства, иск касается взыскания неустойки за несвоевременное исполнение работ первой очереди по строительству зоопарка. «Неустойка составляет 1 млрд руб.»,— отметили в ведомстве. С представителем «РЖДстроя» связаться не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру мобильного телефона.

Несколько дней назад УКС также обратился в арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с ответчика 583,3 млн руб. На такую сумму краевые власти не приняли работы у подрядчика.

Напомним, строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Согласно краевому перечню объектов капстроительства общественной инфраструктуры, стоимость комплекса составляет 4,9 млрд руб. Стоимость работ первой очереди оценивается в 1,8 млрд руб. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году. Сдача первой части первой очереди намечалась еще в марте 2018 года.

1 августа следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту хищения 129 млн руб. бюджетных средств. По версии следствия, в «РЖДстрое» изготавливались акты об объемах выполненных работ формы КС-2 и об их стоимости формы КС-3, которые содержали недостоверные сведения. Эти акты подписывались сотрудниками УКС, на основании чего осуществлялась оплата путем перевода средств со счета ГКУ «Управление федерального казначейства Пермского края» на счет «РЖДстроя». В рамках расследования были проведены обыски, в том числе у теперь уже бывшего руководителя управления капстроительства Дмитрия Левинского и руководителя проекта строительства пермского зоопарка АО «РЖДстрой» Ильи Козырева.

Как утверждают знакомые с ситуацией источники, еще на начальной стадии сотрудники МВД начали отслеживать путь денежных средств, которые перечислялись АО. Якобы их вывод мог осуществляться через счета компании-субподрядчика — ООО «Фирма СТУЗ», зарегистрированной в станице Гулькевичи Краснодарского края. Затем денежные средства перечислялись на карты физических лиц, рассказал источник „Ъ-Прикамье“, знакомый с ситуацией.

ООО «Фирма СТУЗ» (уставный капитал 84 тыс. руб.), по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит жителю Краснодарского края Вадиму Рыжкову. Любопытно, что в 2018 году компания резко увеличила выручку — с 230 млн руб. в 2017 году до 1 млрд руб., а чистая прибыль выросла с 1 млн до 13 млн руб.

Для установления суммы ущерба в рамках расследования уголовного дела назначен целый ряд экспертиз, в том числе и строительно-техническая. Собеседники „Ъ-Прикамье“ не исключают, что всего она может составить до двух третей от общего количества выделенных средств. По данным собеседников, скорее всего будет озвучена версия о том, что «РЖДстрой» был обманут субподрядчиками. «Но все акты работ, которые фактически не были выполнены, подписывались компанией и представителями управления капстроительства,— утверждает один из источников.— Например, электро­оборудование, охранно-пожарные сигнализации, системы контроля доступа в помещения — все это по документам было оплачено как смонтированное. Хотя оно не то что не устанавливалось, а даже не закупалось».

Стоит отметить, что после возбуждения уголовного дела в ситуацию активно включился Госстройнадзор. Ведомство составило в отношении АО «РЖДстрой» несколько административных протоколов, касающихся нарушения правил проведения строительных работ. Свой анализ ситуации на объекте провела Контрольно-счетная палата Пермского края. В информации, опубликованной на сайте контрольного органа 25 октября, говорится, что в результате экспертно-аналитического мероприятия установлены нарушения требований Градостроительного кодекса, ФЗ «О закупках», строительных требований, а также условий заключенных гос­контрактов, «в том числе сроков выполнения работы». По данным источника, близкого к КСП, сумму неэффективно израсходованных средств палата оценивает в 141 млн руб.

«Истец в этом случае должен обосновать пропуск подрядчиком срока выполнения работ, а ответчик вправе доказывать, в частности, что имеет место „просрочка кредитора“ — невыполнение самим заказчиком обязательств, до выполнения которых подрядчик не мог выполнить работы,— полагает старший партнер компании Intellect Роман Речкин.— На практике это может быть просрочка передачи стройплощадки, несвоевременная передача проектной документации, выявление необходимости выполнения дополнительных работ и тому подобное».

Дмитрий Астахов