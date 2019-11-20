Верховной раде пригрозили роспуском

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность проведения в стране досрочных парламентских выборов. Неожиданное заявление главы государства, прозвучавшее всего через четыре месяца после июльских всеобщих выборов на Украине, стало результатом его растущего недовольства конфликтами и коррупционными скандалами, раздирающими президентскую партию «Слуга народа». С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

На недовольство действующим составом Рады Владимир Зеленский намекнул в ходе общения со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной». «Страна должна быть такой, как вы — свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Тем, ради чего хочется жить. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, к Верховной раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих»,— ответил господин Зеленский на вопрос одной из школьниц о будущем страны.

О том, что парламент может не проработать положенные ему пять лет, Владимир Зеленский сообщил еще в первый день работы нынешнего состава Рады.

Выступая на ее первом заседании, украинский президент заявил, что устанавливает для депутатов годичный испытательный срок, в течение которого они должны продемонстрировать готовность работать в интересах государства, оставив в стороне личные интересы и амбиции.

«Вопрос: как вы попадете в учебники? Как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства, а только конструктив и кропотливая работа. Или как парламент, который существовал меньше других,— один год. Это ваш и наш испытательный срок»,— сказал тогда Владимир Зеленский, напомнив, что первым же его распоряжением после вступления в президентскую должность был указ о досрочном роспуске предыдущего состава Рады и назначении новых досрочных выборов.

Отпущенный украинским президентом год на демонстрацию способностей нового парламента — не его личная прихоть. Закон запрещает досрочно распускать Раду в первые двенадцать месяцев ее работы. Правда, закон не позволяет отправлять депутатов в отставку и в последние месяцы работы очередного созыва, но Владимиру Зеленскому это не помешало распустить парламент, которому после избрания президента оставалось работать до конца полномочий меньше полугода.

Генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко считает, что сейчас Владимир Зеленский не пойдет на роспуск Рады, а его заявления о готовности поменять депутатов на кого-то другого — эмоциональная реакция на скандалы внутри его фракции. «Хуже было бы, если бы он всех этих собрался защищать. С командной точки зрения оно, может быть, и хорошо было бы — "моя команда", "я привел", "моих людей в обиду не дам". Но он просто не ожидал, что будет такое количество (скандалов.— “Ъ”) и в таких объемах»,— сказал господин Мартыненко в эфире украинского «Радио НВ».

Скандалов внутри «Слуги народа» действительно хватает. Так, на прошлой неделе из парламентской фракции партии были исключены депутаты Анна Скороход и Антон Поляков. Исключению госпожи Скороход предшествовали выдвинутые ею обвинения в адрес властей Украины. Она заявила, что арест ее гражданского мужа Алексея Алякина был инициирован властями из-за того, что сама Анна Скороход не всегда голосовала так же, как большинство ее коллег по фракции. В руководстве фракции поспешили заявить, что господин Алякин был задержан по подозрению в финансовых махинациях, а вовсе не из-за политических взглядов его гражданской супруги, но от депутата-обвинительницы поспешили избавиться. Позже она сообщила, что каждый член президентской фракции помимо официальной зарплаты депутата в 30 тыс. гривен (около 79 тыс. руб.) ежемесячно получает в конверте по $5 тыс.

Госпожа Скороход считает, что таким образом покупается лояльность депутатов, но она уверена, что даже солидные выплаты не помогут удержать во фракции всех ее членов. Она даже предположила, что беглецов из «Слуги народа» наберется достаточно для создания депутатской группы, во главе которой, похоже, Анна Скороход видит себя. «Нас станет больше, потому что во фракции есть здравомыслящие люди, есть умные люди. Там не все — баранчики, нажимающие зеленую кнопочку. Я думаю, что мы попробуем собрать тех людей, которые будут готовы действительно выполнять президентскую программу, а не те вещи, которые нам пытаются пропихнуть в чьих-то интересах»,— сказала она в эфире телеканала ZiK.

Антона Полякова, который до избрания в Раду занимался продажей напольных покрытий в Чернигове, исключили из фракции по совокупности проступков — он не поддерживал своих коллег при голосовании по таким знаковым законопроектам, как открытие рынка земли, прогуливал заседания и участвовал в сборе подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Того самого, которого еще до назначения на пост Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом называл «стопроцентно моим человеком».

Господин Рябошапка, кстати, и сам пошел на обострение с коллегами, подтвердив опубликованную в СМИ информацию о преступном прошлом одного из депутатов, представляющих в парламенте партию президента. По информации генерального прокурора, депутат Роман Иванисов был осужден в 1995 году за изнасилование несовершеннолетней. Сейчас, добавил Руслан Рябошапка, судимость эта погашена.

В «Слуге народа» заявили, что вопрос о дальнейшем членстве господина Иванисова во фракции будет вынесен на обсуждение в ближайшее время. Оставлять ли ранее судимого депутата в своих рядах, представители фракции должны будут решать на закрытом заседании.