Следствие дует на кипяток

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил под контроль центрального аппарата СКР расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели в Пензе двух мужчин в коммунальной яме с горячей водой. ЧП произошло в минувший вторник утром, автомобиль Lada Largus с водителем и пассажиром проезжал мимо дорожного провала, образовавшегося в результате прорыва трубы с горячей водой, и упал в него. В ПАО «Т Плюс», которое обслуживало теплотрассу, утверждают, что компания проводила опрессовку этого участка и он не вызвал подозрений. Губернатор области Иван Белозерцев потребовал обследовать все потенциально опасные участки коммунальных коммуникаций. Эксперты опасаются, что системного разбора причин трагедии не будет.

Контролем над расследованием уголовного дела о гибели двух пензенцев в коммунальной яме с горячей водой займутся сотрудники центрального аппарата СКР.Такое распоряжение, как сообщили в Следственном комитете РФ, дал глава СКР Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета поручил «дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ­ответственности».

Уголовное дело, как писал „Ъ“, было возбуждено следственными органами СУ СКР по Пензенской области по ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Утром 19 ноября на улице Аустрина в Пензе произошел прорыв трубы теплотрассы диаметром 500 мм. Горячая вода размыла грунт под асфальтом, из-за этого проезжавший мимо автомобиль Lada Largus, в котором находился водитель и его пассажир, провалились в яму. Поскольку провал к этому моменту был наполнен кипятком, двое мужчин погибли на месте. Пока у следствия нет конкретных подозреваемых по уголовному делу.

Участок теплотрассы, на котором произошел прорыв трубы, обслуживает ПАО «Т Плюс». В компании заявили, что сейчас сотрудники ПАО работают «в тесном контакте» со следствием, создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии.

«Ремонтных работ на месте происшествия не проводилось, участок полностью был в работе. Ограничений потребителей не было. Проводимый в 08.30 утра ежедневный плановый и профилактический обход тепловых сетей не показал никаких отклонений от нормы, в составе бригады при обходе был начальник данного участка»,— заявили в мордовском филиале ПАО «Т Плюс» (обслуживает Пензенскую область). Кроме того, в теплоснабжающей компании отметили, что во время подготовки к отопительному сезону на участке теплотрассы проводились необходимые гидравлические и температурные испытания, никаких дефектов на магистрали не было.

В «Т Плюс» и в администрации Пензы заявили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Вчера губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочее совещание в правительстве, посвященное ЧП на улице Аустрина. На мероприятии прозвучала информация, что, по предварительным данным, повреждение и прорыв теплотрассы могли произойти из-за того, что участок трубопровода находился в зоне повышенной транспортной нагрузки и из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, которая и повредила трубу.

Глава региона потребовал создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций в Пензе. Ее возглавит зампред областного правительства Дмитрий Семенов. В комиссию, как пояснили в областном правительстве, войдут начальник ГУ МЧС по Пензенской области Сергей Козлов, глава администрации Пензы Андрей Лузгин, замглавы городской администрации по ЖКХ, представители компаний «Т Плюс», «МКП Теплоснабжение», других ресурсо­снабжающих организаций.

«Нам тоже надо разобраться в том, почему это произошло. Почему не следили за гидравлическим режимом на теплотрассе? Почему, когда пошел большой объем подпитки воды, в компании это видели, не приняли меры? Есть специальные технические возможности, чтобы обследовать инженерные коммуникации. Почему компания-собственник не занимается этой работой, зная о том, что могут быть порывы?» — возмутился он. Господин Белозерцев обратился к представителям «Т Плюс», чтобы те ставили перед своим руководством вопрос о выделении средств на замену изношенных участков теплотрасс. По его словам, приемка работ по опрессовке системы теплоснабжения осуществлялась плохо. «Ответственные лица, которые летом проводили опрессовку, сработали спустя рукава. Всю систему приемки нужно поменять»,— заявил он.

В мае этого года мордовский филиал ПАО «Т Плюс» отчитывался, что за несколько лет удалось снизить процент износа теплосетей с 80% до 60%. Месяц назад компания сообщила, что в 2019 году направила на подготовку энергетического комплекса Пензы к отопительному сезону более 500 млн руб., 350 млн руб.— инвестиции в теплосетевое оборудование и 150 млн руб.— на ремонт генерирующего оборудования.

Однако председатель РОО «Центр общественного жилищного контроля Пензенской области» член Общественной палаты региона Владимир Лощинин говорит, что ситуация с состоянием теплосетей в Пензе остается тяжелой. «Люди, которые допустили эту трагедию, будут вынуждены оправдываться, и они будут ссылаться на недостаток средств. Я утверждаю, что средства у них есть. Существует инвестиционная составляющая тарифа, которой коммунальщики не пользуются, потому что это возвратные средства, за использование которых надо отчитываться. Тогда для чего частник брал трубы? Просто попользоваться и собрать средства?»— говорит господин Лощинин. По его мнению, системного разбора причин ЧП так и не произойдет, и будет наказан рядовой сотрудник ресурсоснабжающей компании, ответственный за состояние участка магистрали.

Сергей Петунин