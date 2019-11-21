Гайнские депутаты вернули Леонида Политова на пост председателя конкурсной комиссии

Как стало известно «Ъ-Прикамье», депутаты думы Гайнского муниципального округа приняли типовое положение о конкурсе по отбору главы округа. Ранее депутаты поддержали собственную редакцию положения, согласно которой председателем комиссии с правом решающего голоса является представитель думы. В типовом варианте документа конкурсную комиссию возглавляет и. о. главы администрации губернатора Леонид Политов.

Ранее собственную редакцию положения о конкурсе по отбору главы приняла дума Осинского городского округа. Депутаты выбрали председателем комиссии спикера думы Михаила Алатырева. После чего глава Осинского района Яков Лузянин обратился в суд, чтобы отменить положение. Осинский районный суд принял обеспечительные меры и приостановил проведение конкурса до окончания судебного разбирательства.