Инвестиции порубят на салат

В условиях насыщения рынка огурцами агрохолдинг «Выборжец» решил втрое нарастить объем производства зелени и салатов, построив в Ленинградской области 12 га теплиц. В их строительство компания намерена вложить 8 млрд рублей собственных и привлеченных средств. Зелень является более высокомаржинальной продукцией и значительная часть внутреннего спроса удовлетворяется за счет импорта, указывают эксперты.

«Выборжец» расширит производство салатов, рукколы и шпината в Ленинградской области. Как сообщил “Ъ” исполнительный директор агрохолдинга Павел Петров, в следующем году компания приступит к возведению тепличного комплекса площадью 12 га на собственном земельном участке во Всеволожском районе. Его строительство позволит «Выборжцу» выращивать 120 млн штук горшков и упаковок зелени и салатов в год, что втрое превышает текущие объемы, уточнил он. В рамках проекта компания также намерена возвести для хранения и упаковки продукции логистический центр площадью 5 тыс. кв. м, рассчитанный на 50 тонн зелени. Инвестиции в проект оцениваются в 8 млрд рублей, из которых 70% придется на привлеченные средства.

По словам господина Петрова, на Северо-Западе сейчас наблюдается дефицит зелени. «Везти эту продукцию из других субъектов сложно, так как она быстро портится. Ранее большие объемы зелени поставлялись из Европы, но теперь действует санкционный режим»,— указывает топ-менеджер. Томаты выращивать в регионе не так выгодно — в силу климатических особенностей их проще завозить из Азербайджана, а по огурцам наблюдается переизбыток, добавил он. Завершить строительство теплиц агрохолдинг намерен в конце 2020 года.

«Выборжец» называет себя крупнейшим производителем овощей и зелени на территории Северо-Запада. В управлении агрохолдинга находится 36 га теплиц в Ленобласти, он выращивает в регионе огурцы, томаты, зелень, салаты, сладкий перец. По данным областной администрации, компания производит более 60% тепличных овощей в регионе (18,5 тыс. тонн). Кроме того, в декабре «Выборжец» планирует ввести комплекс по выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн грибов в год, стоимостью 4 млрд рублей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), основными владельцами ЗАО «Агрофирма "Выборжец"» являются Александр Заклепкин (48,7%) и Елена Саблина (48,07%). Бенефициаром холдинга на рынке считается партнер господина Заклепкина, совладелец промышленной группы «Союз» Александр Усов. Господин Усов ранее вел совместный бизнес с зятем экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым.

Зелень сейчас имеет более высокую маржинальность, чем овощи, указывает партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. После введения санкций в России было заявлено много проектов по выращиванию огурцов и томатов, и на текущий момент их производство соответствует уровню потребления, а цены в некоторые сезоны даже падают, добавляет начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

В Ленобласти есть большие объемы потребления и практически отсутствует конкуренция в этой нише, за исключением проекта «Эко-культуры», отмечает госпожа Гольфанд. По словам госпожи Снитко, в городах свыше 500 тыс. человек у покупателей есть интерес к фреш-продукции, поэтому розничные сети стараются развивать салатную группу. Но в условиях стагнации на потребительском рынке спрос можно расширить только за счет значительных трат на маркетинг, предупреждает эксперт.

По данным «НЭО Центр», в 2018 году емкость рынка зелени и пряных трав в России составила 195 тыс. тонн, при этом около 100 тыс. тонн приходится на импорт. К числу крупнейших игроков этого рынка относятся «Белая дача», агрохолдинг «Московский», ТК «Высоковский», компании «Зеленая грядка» и «Теплицы Белогорья». Пять крупнейших производителей зелени контролируют 45–50% продаж, подсчитали в «НЭО Центр». Динамика рынка зелени долгое время определялась усилиями производителей по развитию спроса и популяризации этой продукции, говорит госпожа Снитко.

Константин Куркин