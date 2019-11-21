«Интурист» не оставил следов

Гостиница «Интурист-Краснодар» перешла под управление международной сети InterContinental Hotels Group и на следующей неделе сменит название на Crowne Plaza Krasnodar — Centre. По оценке экспертов, привлечение международного отельного оператора — оправданный шаг. При этом участники рынка не исключают, что арендатор здания ГК «Екатеринодар» провел ребрендинг, чтобы дистанцироваться от российского туроператора «Интурист», который сейчас меняет владельца.



С 28 ноября текущего года гостиница «Интурист-Краснодар» начнет работать под новым брендом Crowne Plaza Krasnodar — Centre, сообщила пресс-служба отеля со ссылкой на генерального менеджера проекта Оксану Раевскую. Гостиница перешла под управление международной сети InterContinental Hotels Group (IHG). Новый отельный оператор намерен не только провести ребрендинг с внедрением новых стандартов обслуживания, но также осуществить модернизацию инженерных и охранных систем бывшего «Интуриста», уточнила госпожа Раевская.

InterContinental Hotels Group (IHG) — международный гостиничный оператор, компания основана в 2003 году, штаб-квартира расположена в городе Денхэм (Великобритания). Сети принадлежат такие бренды, как InterContinental, Regent, Kimpton, Hualuxe, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn. Под ее управлением, в том числе по договорам франшизы, около 6 тыс. отелей, сеть представлена более чем в ста странах мира. В России в управлении оператора 21 отель в шести регионах.

Гостиница «Интурист» в Краснодаре была открыта в 1980 году и имела 280 номеров категории «три звезды», с 2007 по 2012 год владелец объекта — ОАО «Интурист-Краснодар» — вложил в реконструкцию гостиницы более 600 млн руб., после чего она получила категорию «четыре звезды». Сейчас в «Интуристе» 244 номера, так как за счет сокращения количества номеров была расширена их площадь. ОАО «Интурист-Краснодар» существовало с 1991 года по апрель 2019 года, в 2018 году компания показала нулевую выручку, в настоящее время она ликвидирована.

По данным участников рынка, гостиница в аренде у ООО «Гостиничный комплекс (ГК) "Екатеринодар"». ГК «Екатеринодар» зарегистрирован в 2013 году в Краснодаре, учредитель и генеральный директор — Аркадий Ишханян. Выручка компании в 2018 году — 377,9 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб.

По мнению экспертов, привлечение международного отельного оператора для управления гостиницей — логичный шаг. «Сетевые гостиницы имеют отличительную особенность в том, что они поддерживают одинаковые стандарты качества в любой стране, при этом у них есть возможность увеличения расходов на маркетинг, наем персонала и прочее. Появление на региональном рынке новой глобальной сети говорит об интересе со стороны зарубежного бизнеса к региону»,— отметил Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C.

«У сети имеются проверенные временем наработки в части организации технологических и бизнес-процессов, умение организовать эффективную маркетинговую политику, да и ресурсная поддержка со стороны мощной материнской компании может оказаться весьма кстати. В городе уже присутствуют крупные игроки, поэтому Crowne Plaza придется столкнуться с конкуренцией, но если учесть, что Россия в целом отстает от ведущих стран мира по объемам и качеству гостиничного бизнеса, то можно рассчитывать, что “места под солнцем” новому игроку хватит»,— рассуждает Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

По предположению участника рынка, высказанному анонимно, ребрендинг может иметь целью дистанцирование от российского туроператора «Интурист», который в настоящее время меняет владельца.

Анна Перова, Краснодар