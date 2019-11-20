«Эсеры» выдвинут на довыборы в ЗакC Петербурга муниципального депутата из Автово

Петербургская региональное отделение партии «Справедливая Россия» намерено выдвинуть на довыборы в Законодательное собрание города заместителя главы муниципального образования «Автово» Илью Шмакова. Соответствующее решение было поддержано членами бюро реготделения партии в среду, 20 ноября.

Господин Шмаков был впервые избран муниципальным депутатом в Автово в 2011 году, после чего переизбран в 2016 году. На выборах в этом году он вел команду кандидатов в муниципалитет №15 Выборгского района, однако получить мандат не смог. В «СР» считают, что это произошло из-за подтасовки голосов.

Напомним, что довыборы в ЗакС Петербурга пройдут из-за смерти депутата от «Единой России» Павла Зеленкова. Их дата пока не назначена.