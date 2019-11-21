Потребители покидают магазины

Продажи ряда категорий товаров повседневного спроса (FMCG), таких как кофе и корма для животных, в онлайне с начала года выросли более чем на 120%, тогда как в обычной рознице темпы были либо нулевые, либо до 10%. Тренд также характерен для габаритных продуктов, таких как средства для стирки или вода. Со временем тенденция может вынудить ритейл корректировать ассортимент в обычных магазинах, полагают эксперты.

С октября 2018 по сентябрь 2019 года онлайн-продажи различных видов кофе, шампуней и кормов для кошек в денежном выражении выросли на 125%, 103% и 122%, тогда как в офлайн-точках динамика была 0%, 2% и 9% соответственно. Такие данные в своем исследовании приводит Nielsen. Схожая ситуация наблюдается и в других категориях. Так, продажи через интернет средств для стирки выросли на 82%, а в стационарных магазинах показали нулевую динамику. Спрос на корма для собак в онлайн-сегменте увеличился на 96% и на 11% в обычной рознице, на воду — на 33% и 6%, на молоко — на 32% и 6% соответственно. Продажи подгузников через интернет выросли на 87%, а в обычных магазинах упали на 7% год к году.

Оборот всего рынка интернет-торговли товарами повседневного спроса за период вырос практически вдвое — до 27,7 млрд руб., подсчитали в Nielsen.

При этом офлайн-сегмент увеличился всего на 4%. Исследование проведено на основе анализа всего рынка FMCG, включающего общую стоимость проданных товаров, без учета цены за доставку, у основных игроков рынка — ритейлеров и маркетплейсов. Различные курьерские службы, такие как «СберМаркет» (бывший Instamart), Nilsen не учитывал, сообщил его представитель.

Основными игроками в сегменте доставки продуктов в 2018 году, по версии «Infoline-Аналитики», были «Утконос» (принадлежит структурам «Севергрупп» Алексея Мордашова), онлайн-гипермаркет Ozon и интернет-магазин сети «О'Кей». Серьезную динамику показал магазин Perekrestok.ru (входит в X5 Retail Group, которая также управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), оборот которого вырос в шесть раз, до 1,3 млрд руб. Пока на сегмент в продовольственной рознице приходится менее 0,5% всего рынка, указывает директор по стратегии и развитию электронной коммерции сети «Перекресток» Леонид Довладбегян.

Но глава направления измерений в онлайн-торговле Nielsen Александр Шуркаев отмечает, что онлайн-сегмент FMCG растет в среднем на 50% год к году, при этом средний чек там выше, чем в традиционном магазине.

Запуск онлайн-магазина летом 2019 года анонсировал «Магнит». В ГК «Дикси» в среду сообщили о начале онлайн-продаж ассортимента входящей в группу сети «Виктория» на партнерской площадке, не уточнив деталей. Среди потенциальных партнеров — развиваемый группой «М.Видео-Эльдорадо» Goods, принадлежащий «Яндексу» и Сбербанку «Беру», Ozon, AliExpress и Wildberries.

Управляющая по электронной коммерции «Вкусвилла» Лариса Романовская отмечает, что у сети в первую очередь растут онлайн-продажи габаритного и тяжелого товара, а также косметика, особенно в регионах. Непродовольственные товары быстрее мигрируют в онлайн, соглашается господин Довладбегян, но растет и доля потребителей, которые покупают продукты питания впрок. Так, средний заказ в Perekrestok.ru состоит из 25–30 наименований общим весом до 30 кг. В него входит бытовая химия, бутылки с водой, подгузники, туалетная бумага, а также молоко, гастрономия, свежее мясо, овощи и пр., перечисляют в компании.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова уверена, что сети начнут постепенно оптимизировать наиболее растущие в онлайне категории на полках: отводить меньше площади в магазинах и на не самых выгодных местах. Хотя в точках у дома останется минимальный набор FMCG-товаров, в том числе и корма для животных, отмечает она.

Никита Щуренков