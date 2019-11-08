Ритейлеры ускорят курьеров

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила доставку на базе краудсорсинговой платформы Superbro. Другие крупные ритейлеры пока в основном делают ставку на экспресс-доставку собственными силами. В продажах электроники такой формат пока мало популярен, так как клиенты планируют покупки заранее, объясняют участники рынка.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила пилотный проект доставки за 90 минут на базе краудсорсингового курьерского сервиса Superbro. Через него в Москве можно заказать товары из «М.Видео» на сумму до 8 тыс. руб. и весом до 15 кг, которые выкупит и привезет ближайший к адресу доставки курьер. Доставка будет стоить клиенту от 99 руб.

Superbro управляется ООО «Маркет-ДВ», которое контролирует основатель сервиса Dostavista Михаил Александровский. Сейчас Superbro работает на курьерской базе Dostavista, но, по словам руководителя проекта Светланы Тюльбашевой, также экспериментирует с собственными курьерами в некоторых районах.

«М.Видео» до сих пор предлагало клиентам стандартную доставку на следующий день после заказа, самовывоз из магазина через 30 минут или доставку вечером того же дня при заказе в первой половине дня за 690 руб. В ритейлере уверены, что потребность в новом формате доставки у покупателей есть. Компания полагает, что краудсорсинговая платформа может снизить затраты на доставку негабаритной техники и позволит привлечь новый сегмент покупателей. В обороте «М.Видео-Эльдорадо» доля онлайн-продаж составляет 30,6%, по итогам девяти месяцев 2019 года они выросли на 78,8%, до 91,4 млрд руб. с НДС.

Стремление привлечь партнера на обслуживание «последней мили» логично, полагает аналитик «Атона» Виктор Дима. Основная масса покупок у «М.Видео» — мелкие, поэтому при «нормальном» качестве краудсорсинговой доставки ее доля у ритейлера может достичь 30–50% в течение двух лет, не исключает аналитик. При этом доставка каждого товара собственными силами обошлась бы «М.Видео» «существенно выше 99 руб.», оценивает он.

Другие ритейлеры пока чаще идут по пути собственной экспресс-доставки. Так, «МегаФон Ритейл», управляющий розничной сетью «МегаФона», осуществляет доставку за 90 минут собственной курьерской службой в 35 городах России, уточнили в компании. В «Связном» есть собственная экспресс-доставка товаров за два часа во всех крупнейших городах, но ритейлер ведет переговоры с другими сервисами быстрой доставки, рассказал вице-президент по продажам компании Давид Борзилов.

Потенциал в развитии экспресс-доставки видит и «Вымпелком», запустивший доставку за два часа в августе 2019 года в партнерстве с Dostavista. Срочная доставка не обогнала по популярности обычную, но, по словам пресс-службы компании, «становится важной частью общей экосистемы». В МТС также планируют уменьшить скорость доставки до двух часов в городах-миллионниках, сейчас быстрая доставка покупок в интернет-магазине компании занимает четыре часа в Москве и Санкт-Петербурге.

В «Ситилинке» срочную доставку по Москве ввели в 2018 году, но спрос на эту услугу в три раза меньше, чем на обычную, говорит директор ритейлера Александр Лозовский. Он связывает это с тем, что техника и электроника — товары не спонтанного спроса и покупатели планируют покупку заранее. «Клиенту важнее получить заказ в определенный интервал выбранного им дня, а не в течение часа-двух, как в модели срочного потребления, например при доставке готовой еды»,— поясняет господин Лозовский.

Проблема ультрабыстрой доставки особенно актуальна в Москве, где самый высокий уровень проникновения e-commerce, считает директор цепи поставок в Ozon Андрей Павлович. Он отметил, что в столице Ozon работает над ускорением доставки и собственными силами, и с партнерами. В частности, компания запустила тестовую доставку повседневных товаров через 40 минут после заказа в точный 20-минутный интервал.

Юлия Степанова, Владислав Новый