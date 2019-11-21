Следствие оценило природу

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края. Его обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Чиновник курировал лесное хозяйство края, и, как говорят в прокуратуре, в этой должности разрешал вырубать деревья на территории Сочинского национального парка. Ущерб, нанесенный природе, следствие оценило в 304 млн руб. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Проверка рубки лесов в запрещенных зонах была инициирована экологами.



Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении замминистра природных ресурсов региона. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на вырубку деревьев в Сочинском национальном парке. По данным “Ъ-Кубань”, речь идет о Дмитрии Медянцеве, с 2015 года он курировал лесное хозяйство края.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, чиновник при назначении деревьев в рубку и заключении договоров купли-продажи лесных насаждений умышленно нарушал условия проекта освоения лесов Сочинского нацпарка. На этой территории не разрешена заготовка древесины, а любая деятельность, противоречащая целям и задачам национального парка, исключена. Ущерб заповеднику оценен в 304 млн руб.

Максимальная санкция по вмененному подозреваемому п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий) составляет 10 лет.

В настоящее время подозреваемый отстранен от занимаемой должности, на его имущество, а также на имущество членов его семьи стоимостью более 2 млн руб. наложен арест. Кроме того, прокуратура направила в суд иск о возмещении ущерба, причиненного национальному парку. Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд Краснодара.

Сочинский национальный парк образован Постановлением Совета министров РСФСР №214 от 5 мая 1983 года в целях сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа, использования их в природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях. Площадь Сочинского национального парка составляет 1 937 км.

Национальный парк расположен на территории Большого Сочи: от границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Черного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта. Большую часть территории парка занимают горы, разделенные речными долинами. Предгорная зона занимает узкую полоску вдоль Черного моря. По территории парка протекают около 40 рек и ручьев Черноморского бассейна. В национальном парке реализуется программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде. В 2013 году в парке впервые в России в неволе у пары леопардов появилось потомство. Площадь Сочинского национального парка составляет 1937 км.

Инициатором проверки, повлекшей уголовное дело, выступили экологи регионального отделения WWF, которые обнаружили, что краевое природоохранное ведомство назначало рубки на участках, имеющих статус особо защитных участков лесов. По словам координатора проектов WWF регионального отделения «Российский Кавказ» Елены Черкасовой, земли Солох-Аульского лесничества, на которых произошла вырубка, до 2014 года принадлежали минприроды края, затем были переданы Сочинскому нацпарку. «Однако именно этот участок по документам оставался лесным фондом. Его необходимо вывести из этой категории и перевести в категорию земель особо охраняемой природной территории. А поскольку процесс это долгий, и документы еще не готовы, чиновник решил, что имеет право разрешить там вырубку. В связи с чем мы обратились в надзорные органы»,— пояснила Елена Черкасова. Площадь вырубки составила 41,6 га.

Елена Рыжкова