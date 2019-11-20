Нижний Новгород получит 44 млн рублей на подготовку проекта по укреплению берега Оки

Нижегородская область в 2019-2020 годах предоставит региональному центру около 44 млн руб. на подготовку проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских работ по укреплению правого берега Оки на участке от метромоста до Молитовского моста (со стороны нагорной части города). Соответствующее гарантийное письмо от правительства региона получили в городской администрации.

В 2019 году город получит 1,8 млн руб., в течение 2020 года – еще 42 млн руб. Софинансирование из муниципального бюджета составит 1%. Сейчас берег находится «в крайне плохом состоянии», цитирует пресс-служба думы слова первого замглавы мэрии Наталии Казачковой. Полная стоимость мероприятий по берегоукреплению будет ясна после разработки проектной документации.

Анастасия Еремина