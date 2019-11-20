В Удмуртии открыли новую роботизированную ферму за 84 млн рублей

Роботизированный молочный комплекс на 300 голов открыли в ООО «Родина» Алнашского района Удмуртии. Возведение фермы началось в 2017 году, в проект вложили 84 млн руб. инвестиций, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Обслуживать стадо на новом производстве будут лишь два оператора машинного доения и два робота. На данный момент в активе предприятия 323 дойных коров. После ввода роботизированной фермы на предприятии планируют увеличить дойное стадо на 75 голов и дополнительно произвести 500 тонн молока, что принесет в кассу хозяйства дополнительные 10-11 млн руб. Кроме того, до конца года ООО «Родина» получит субсидию в 7,2 млн руб. в качестве возмещения затрат на приобретение оборудования. Также будет просубсидировано до 30% затрат на строительство самой фермы.