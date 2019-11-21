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Фото: vk.com/nsccircus

Кого уходит цирк

Директор новосибирского цирка уволен за нарушения финансовой дисциплины

Росгосцирк увольняет директора Новосибирского государственного цирка Сергея Шабанова, который занимал эту должность более шести лет. Руководство ведомства обвинило его в нарушениях после проверки финансово-хозяйственной деятельности. Сам гос­подин Шабанов уверен, что все эти годы работал на благо цирка и надеется на отмену решения об увольнении.


Росгосцирк уволил директора Новосибирского государственного цирка Сергея Шабанова. В пресс-службе Росгосцирка „Ъ“ пояснили, что решение принято по итогам проведенной ведомством выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности новосибирского цирка за 2016–2019 годы. Проверка выявила нарушения при проведении закупочных процедур, кассовых операций, а также в бухгалтерских отчетах.

Как сообщила „Ъ“ пресс-служба Росгосцирка, господин Шабанов, занимавший пост директора новосибирского филиала последние шесть лет, не раз нарушал федеральный закон «О защите конкуренции» и заключал договоры с несуществующими юридическими лицами. «Например, на сайте госзакупок зарегистрирована заявка, к которой приложены два договора от декабря 2016 года, подписанные директором филиала и директором ООО „Авангард“. Сумма по каждому договору составляет 4,95 млн руб. ООО „Авангард“ зарегистрировано 15 марта 2017 года. Таким образом, на дату заключения договоров ООО „Авангард“ не было зарегистрировано»,— пояснили в пресс-службе. Еще одно предприятие ООО «Конмен» занималось ремонтом здания цирка с использованием материалов заказчика, но сметы представлены не были. Помимо этого, расходы на рекламные кампании были экономически необоснованными, уверено руководство Росгосцирка. «Крупные сделки на сумму в несколько миллионов рублей не согласовывались с ФКП „Росгосцирк“, что является грубым нарушением законодательства»,— говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос „Ъ“.

Цирк ежегодно дает около 100 представлений. Господин Шабанов стал директором в 2013 году. До него цирком руководил Николай Наумов, которого Росгосцирк уволил за предоставление поддельного диплома при устройстве на работу.

Здание Новосибирского государственного цирка на 2 тыс. мест построено в 1971 году, капитального ремонта в нем не было ни разу. По оценке полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, его износ превышает 70%.

Текущие ремонтные работы производились за счет самого цирка: заменены витражи, обновлено световое и звуковое оборудование, отремонтированы потолки, заменены кресла. Господин Шабанов пояснил, что ремонтом цирка он занимался в течение последних пяти лет без бюджетного финансирования. «Мы поднимали здание своими силами, оно было в очень плохом состоянии. В 450 тыс. руб. обошелся ремонт пола и стен зрительного зала, а в общем мы вложили не один миллион»,— рассказал Сергей Шабанов.

В разговоре с „Ъ“ он отметил, что с решением об увольнении не согласен и надеется, что Росгосцирк его отменит. «Видимо, Москве нужно поставить своего человека, более молодого и энергичного, но будет ли от этого прок — не знаю»,— сказал господин Шабанов.

Юлия Сасевич


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