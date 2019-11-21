«Я — мелкий хулиган?»

Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тыс. руб. политолога Федора Крашенинникова за оскорбления представителей власти по ч.3 ст.20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). По мнению полиции, он нецензурно выразился в своем telegram-канале о деятельности российских судей. Федор Крашенинников намерен обжаловать решение суда.



Административное дело по ч.3 ст.20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») в отношении Федора Крашенинникова полиция Екатеринбурга возбудила после обращения подписчика его telegram-канала Салавата Хазиева. Заявитель попросил проверить публикации канала Федора Крашенинникова «на наличие в них призыва к массовым беспорядкам, к свержению власти, экстремизму, а также на разжигание ненависти к православным верующим и их унижение». В качестве доказательства Салават Хазиев предоставил публикации из telegram-канала на восьми листах.

Полицию заинтересовал лишь один пост — о суде над главой федерального штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. В нем Федор Крашенинников негативно и нецензурно выразился о «путинских судьях».

На заседании суда Салават Хазиев отсутствовал. Но в нем приняли участие инспектор УМВД Екатеринбурга Валерия Назарова, оформившая административный протокол на Федора Крашенинникова, и начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД подполковник Антон Трошин.

Федор Крашенинников и его адвокат Алексей Бушмаков попытались доказать беспочвенность обвинения. В частности, господин Крашенинников указал на то, что следствие не доказало, что автором публикации был он. По его словам, ведением telegram-канала «Телеграммы Ф. Крашенинникова» (более 7,2 тыс. подписчиков) занимается не только он. Кроме того, защита указала на то, что сроки давности административного дела (три месяца) истекли: пост был опубликован 10 июня, а полиция обнаружила публикацию 27 сентября. Федор Крашенинников также подчеркнул, что не оскорблял судей и судебную систему Российской Федерации. По его мнению, иначе под статью об оскорблении власти можно отнести и фразы «а судьи кто?» и «судью на мыло».

Валерия Назарова объяснила, что на telegram-канале имеются ссылки на личные интервью, а в аккаунте размещены биографические сведения, которые позволяют идентифицировать автора. «Я не думаю, что хоть кто будет публиковать личные биографические данные»,— отметила она. «Технические способности telegram не позволяют использовать логин владельца аккаунта третьим лицам»,— уточнил Антон Трошин.

В результате суд признал Федора Крашенинникова виновным и оштрафовал на 30 тыс. руб. Господин Крашенинников намерен обжаловать решение суда.

«Вопрос к нашему законодателю, который пишет такие законы. То есть я — мелкий хулиган? Хорошо. Не понимаю, почему срок действия правонарушения отсчитывается с того момента, с которого полиция посчитает нужным»,— отметил он.

Закон об оскорблении власти подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта. За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. В октябре лидер Партии перемен Дмитрий Гудков направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на принятый закон.

Михаил Городилов