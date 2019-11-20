Начальника ковернинского отдела полиции подозревают в получении взятки

Начальника ковернинского межмуниципального отдела МВД по Нижегородской области Владимира Голованова задержали по подозрению в получении 300 тыс. руб. взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Как сообщает нижегородское следственное управление СК РФ, с 2017 по 2019 годы Владимир Голованов получал деньги от организатора пункта приема металла. За взятку начальник отдела полиции позволял ему работать без лицензии.

Напомним, 19 ноября был задержан начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Бывалов. Он подозревается в получении взятки от одного из сотрудников полиции за помощь в получении звания. По информации НИА «Нижний Новгород», кадровик поспособствовал продвижению по службе начальнику Ковернинского отдела полиции.

Анастасия Еремина