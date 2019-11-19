Кадровик нижегородской полиции задержан за взятку

Собеседники “Ъ-Приволжье” в правоохранительных органах подтвердили факт задержания начальника Управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области Сергея Бывалова. По информации источника, полковник внутренней службы был задержан за получение взятки от одного из сотрудников полиции за не привлечение его к ответственности.

Как сообщает нижегородское следственное управление СК РФ, взятку Сергей Бывалов получил в октябре от одного из руководителей муниципального отдела МВД России по Нижегородской области. В обмен на бытовую технику он оказал содействие в присвоении обратившемуся специального звания полковника полиции, что на одну ступень выше занимаемой им должности. НИА «Нижний Новгород» сообщает, что кадровик поспособствовал начальнику Ковернинского отдела полиции.

Сергей Бывалов находится в статусе подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. По месту работы кадровика и в его квартире прошли обыски. Дело расследуется по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Иван Сергеев