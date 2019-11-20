Путин считает полный отказ от углеводоров угрозой цивилизации

Идея полностью отказаться от углеводоров в энергетике может привести к тому, что человечество снова «окажется в пещерах», заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что российский энергобаланс является одним из самых зеленых в мире благодаря использованию гидроэнергетики, атомной энергетики и газовой генерации,

«Пренебрежение таким самым чистым углеводородом, как газ, на мой взгляд, является абсолютно странным. Когда продвигают идеи подобного рода (полный отказ от углеводородов.— “Ъ”), мне кажется, что человечество может опять оказаться в пещерах, но только по причине того, что не будет ничего потреблять. Если вот так вообще всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию солнца или ветра, или приливов, то, знаете... На сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики человечество не сможет выжить, сохранить свою цивилизацию»,— сказал господин Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Глава государства добавил, что это не отменяет необходимость концентрировать ресурсы на развитии возобновляемых источников энергии, водородных источников и других чистых источников, которые «сохранят природу на многие тысячелетия вперед на будущих поколений».

Также господин Путин раскритиковал современные способы добычи сланцевой нефти и газа, назвав их «варварскими». «Что касается сланцевой нефти, давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и за дешево купим»,— сказал российский президент, добавив, что пошутил. Он пояснил, что Россия наблюдает за этими методами добычи, однако они уничтожают экологию. «В некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у граждан из крана идет не вода, а черная жижа. Такая добыча, несмотря на все возможные экономические преимущества, нам не нужна, мы на это не пойдем никогда. У нас есть возможности и на шельфе, и на территориях на земле, поэтому такой острой необходимости нет»,— сказал господин Путин.

Напомним, несколько ведущих международных нефтегазовых компаний отчитались о резком сокращении прибылей за третий квартал. На показателях отразилось снижение цен на нефть, начавшееся около года назад. Речь идет о Royal Dutch Shell, Total, Petrochina и BP.

Подробности — в материале “Ъ” «Низкие цены придавили нефтяников».