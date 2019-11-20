Компания Runko Group установила новое оборудование на заводе в Ленобласти

На заводе деревообрабатывающей компании Runko Group в Кировском районе Ленобласти установлено новое оборудование для переработки древесных отходов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, инвестиции в расширение составили 2,2 млн руб.

В декабре прошлого года на заводе был запущен первый шредер для прессования отходов в брикеты.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Runko Group вложит в модернизацию своего лесопильно-деревообрабатывающего завода $1,5 млн. Модернизация позволит увеличить объемы производства с 4,2 до 10 тыс. куб. м продукции в год.