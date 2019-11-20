Террор берет не числом жертв, а географией

По данным «Глобального индекса терроризма», ежегодно публикуемого Институтом экономики и мира (IEP), четвертый год подряд число людей в мире, погибших в результате терактов, сокращается. В 2018 году погибло менее 16 тысяч человек. При этом число стран, где в 2018 году в результате теракта погиб хотя бы один человек, выросло с 67 до 71.

В 2018 году в мире от рук террористов погибли 15 952 человека. Это на 15,2% меньше, чем в 2017 году, и на 52% меньше, чем в 2014 году, который был самым трагическим по числу жертв терроризма — тогда жертвами стали 33 555 человек. Это следует из ежегодного доклада «Глобальный индекс терроризма» международного Института экономики и мира (IEP).

Отмечая сокращение числа жертв террористов, которое продолжается четвертый год подряд, специалисты IEP, указывают, что терроризм расползается по миру. В 2018 году в результате терактов погибали люди в 71 стране. Это один из самых высоких показателей за почти 20 лет.

Индекс составляется с учетом числа терактов в каждой стране за год, числа жертв и пострадавших и экономического ущерба. На первых местах индекса размещаются те страны, где ситуация с терроризмом наиболее серьезная.

Самое значительное ухудшение ситуации, по оценкам IEP, в Афганистане, где в 2018 году погибли 7379 человек — это на 59% больше, чем в 2017 году.

В связи с этим Афганистан переместился на первую строчку индекса, оттеснив Ирак. Ирак впервые с 2003 года оказался не на первом месте в этом индексе. Наряду с Афганистаном и Ираком в группу стран, наиболее пострадавших от терроризма в 2018 году, вошли Нигерия и Сирия, которые сохранили за собой 3-е и 4-е места в индексе. В топ-10 также оказались Пакистан, Сомали, Индия, Йемен, Филиппины и Демократическая Республика Конго.

Египет, который в прошлом году входил в первую десятку, занял 11-е место.

Соединенные Штаты Америки благодаря улучшению ситуации с терроризмом переместились с 20-го на 22-е место, Украина — с 21-го на 24-е, Франция — с 30-го на 36-е, Китай — с 36-го на 42-е, Германия — с 39-го на 44-е.

Великобритания сохранила 28-е место. В целом за год ситуация улучшилась в 98 странах — и это самый высокий показатель с 2004 года.

Число стран, где в 2018 году не было ни терактов, ни жертв и пострадавших от них, также выросло. Наиболее благополучными в этом отношении остаются Белоруссия, Гвинея-Бисау, Оман, Гамбия, Северная Корея и еще два десятка стран.

В России в 2018 году ситуация также улучшилась — страна заняла 37-е место (в 2017 году 34-е). Число терактов сократилось на треть, и число жертв терактов снизилось на 51%. Из 21 теракта в прошлом году за шесть взяли на себя ответственность боевики кавказского отделения террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

На фоне активизации террористической деятельности в Афганистане и относительного улучшения ситуации в Сирии и Ираке сменился и лидер в рейтинге самых смертоносных террористических группировок. Так, в 2017 году больше всего людей погибло от рук боевиков ИГ, в 2018 году — из-за боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Как отмечается в докладе IEP, число погибших от рук талибов по сравнению с 2017 годом выросло на 71% и составило 6103 человека. Число погибших из-за боевиков ИГ упало на 70%, до 1328 человек. «Талибан» же совершил самый кровавый теракт 2018 года, когда в афганской провинции Газни погибли 466 человек.

Продолжает снижаться и экономический ущерб, наносимый терроризмом, отмечают в IEP.

В 2018 году этот показатель составил $33 млрд, а это на 38% меньше, чем в 2017 году. Правда, специалисты подчеркивают, что при расчете этого показателя они не учитывают непрямого ущерба для бизнеса, инвестиций и издержки сил безопасности на борьбу с терроризмом.

Алена Миклашевская