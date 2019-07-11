Мздоимцы на воле

Нелегальный рынок кредитования, несмотря на объявленную ему ЦБ войну, чувствует себя нормально и продолжает наращивать обороты. По данным экспертов, ежегодно теневой сектор растет такими же темпами, как и легальный микрофинансовый рынок. Почему не удается победить нелегальных кредиторов? За счет чего черные и серые кредиторы остаются на плаву?!

Кто работает в тени?

Деньги в долг под проценты населению и бизнесу предоставляют как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и компании.

Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta (сфера деятельности — финансовые технологии), отмечает, что нелегальный рынок представлен преимущественно физическими лицами, которые чаще всего не имеют официального отношения к каким-либо организациям и лишь в редких случаях зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Они располагают денежными средствами, которые выдают другим физическим лицам, а также бизнесу в виде займов под проценты.

Нелегальный рынок микрозаймов был сформирован лицами, которые выдавали займы своему окружению, не заявляя об этой деятельности государству. К ним присоединились собственники мелких МФО, которые располагали наработанной клиентской базой, но их организации за нарушения были удалены из реестра ЦБ. Далее к теневым кредиторам примкнули люди, которые ранее работали в микрофинансовых организациях, банках, других финансовых структурах, но были уволены.

Аналитики Zaim.com периодически проводят мониторинг деятельности компаний, лишенных права выдавать займы. В ходе исследования, проведенного в 2016 году, было выявлено, что практически четверть МФО, исключенных из реестра, продолжали работать (оценивались компании, исключенные из реестра в июне-июле 2016 года). В 2018 году были получены следующие результаты: 19% МФО, лишенных права выдавать займы в первом полугодии 2018 года, продолжили работать на рынке займов во втором полугодии и в 2019 году. 14% лишенцев отметили, что выдают займы, сменив статус или название.

Шпионская сеть

Оценить точный объем рынка нелегального кредитования достаточно сложно, однако какие-то выводы можно сделать из аналитических материалов профессиональных ассоциаций и данных регулятора. Согласно оценкам СРО «МиР», в 2018 году нелегальные кредиторы выдали займов на сумму 115 млрд руб.

Центробанку в 2018 году удалось рассекретить 2,3 тыс. организаций, которые осуществляли деятельность нелегальных кредиторов, что почти на 70% больше, чем в 2017 году. Такая динамика связана прежде всего с проактивной позицией и более эффективной работой Банка России по противодействию нелегальной деятельности. В 2018 году регулятором была внедрена распределенная «шпионская сеть» — территориальная модель по борьбе с нелегальной деятельностью. Была запущена полноценная работа отделов по противодействию нелегальной деятельности в главных управлениях Банка России и Центра компетенций в Краснодаре, что увеличило охват территории страны в части выявления безлицензионной деятельности на финансовом рынке. Информация обо всех выявленных заемщиках, которые занимаются нелегальным кредитованием, была передана Центробанком в компетентные органы.

Тень штрафа

Как правило, нелегальные кредиторы предоставляют займы под залог недвижимого и движимого имущества, так как не располагают скоринговыми системами и не могут оценить заемщика. Однако начисляемые серыми игроками проценты по займу значительно выше, чем у легальных компаний. К тому же проценты теневых кредиторов не имеют предельного ограничения, как у законопослушных МФО. В результате заемщик лишается возможности выкупить свой залог.

В случае если по займу не предусмотрен залог, нелегальные кредиторы начисляют сверхвысокие проценты за пользование деньгами, а для возврата долга используют услуги серых коллекторов, в арсенале которых угрозы и шантаж — самые безобидные инструменты.

Нелегальное кредитование несет большие риски для сбалансированного развития финансового рынка. «С одной стороны, серые кредиторы формируют негативный имидж всего микрофинансового сегмента, хотя и не имеют к нему никакого отношения. С другой — негативный опыт взаимодействия с ними может надолго отвратить население от использования каких бы то ни было финансовых продуктов. Что в конечном счете снижает финансовые возможности граждан и негативно влияет на их экономическую активность»,— заметил Роман Макаров, генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер».

Для МФО установлены достаточно жесткие правила и ограничения, защищающие интересы потребителей. За соблюдением этих правил и ограничений следит Банк России.

Нелегальные кредиторы не соблюдают установленных законодательством ограничений по полной стоимости кредита (займа), по начислению процентов, а также штрафов и пеней. При займе у нелегального кредитора долговая нагрузка может оказаться неподъемной, но защитить права заемщика Банк России не сможет, поскольку речь идет о нелегальном кредитовании.

Серые компании спокойно работают, потому что не существует механизмов пресечения нелегальной выдачи денег под процент. Даже если в надзорные органы будет передана информация о наличии признаков нелегальной деятельности по выдаче займов, недобросовестный кредитор вряд ли от нее откажется, получив от них предписание или предостережение. Административное наказание за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов не позволяет эффективно бороться с нелегальными кредиторами. На должностных лиц за теневое предоставление займов налагается штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. К тому же привлечь к административной ответственности непросто: решение об этом, как и о размере штрафа, принимает суд при рассмотрении дела, возбужденного прокурором.

«Единственный способ справиться с нелегальными кредиторами и нелегальным бизнесом в целом — борьба всем миром,— полагает Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО "МиР".— Не может один Банк России решать те вопросы, которые находятся вне сферы его компетенции. В лучшем случае ЦБ РФ может обеспечить такие условия регулирования, которые могли бы сделать "белый", прозрачный и добросовестный бизнес выгоднее, чем "черный". Но, к сожалению, даже и это не всегда оказывается возможным. Это должны делать силовые органы, МВД, прокуратура и все те, кто любит себя называть "защитниками прав потребителей"».

Айгуль Хайруллина, директор СРО «Единство», также считает, что борьба с нелегалами требует комплексного взаимодействия нескольких структур, в первую очередь правоохранительных органов: «Центробанком были даже предложены правильные меры борьбы с нелегальным кредитованием: увеличение штрафов и запрет на судебную защиту. Микрофинансовый рынок очень ждет этих инициатив в действии».

Избавиться от теневого сектора вряд ли удастся скоро. Низкая финансовая грамотность населения и недоступность финансовых продуктов для жителей отдаленных регионов поддерживают спрос на нелегальные займы. А наказание за незаконную выдачу займов небольшое и не помешает серому рынку оставаться на плаву.

Маргарита Гвоздева, Екатерина Романова, Zaim.com