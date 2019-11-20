Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему количество квартир и апартаментов бизнес-класса сократилось почти на треть.

Жилая недвижимость бизнес-класса оказалась почти на грани дефицита на московском рынке. В текущем году объем предложений снизился на 15%, а с начала 2018 года количество квартир и апартаментов этого сегмента в продаже сократилось почти на треть. И продаются в основном лоты в сданных и готовых к вводу в эксплуатацию проектах. Если прежде падение было объяснимо в основном повышенным спросом, то теперь брокеры говорят, что дело в замедлении темпов вывода новых проектов на рынок. По данным компании Knight Frank, за последний квартал в продажу вышло всего три новых объекта и шесть корпусов в уже представленных на рынке комплексах.

Проектов становится меньше, а цены растут. Средняя стоимость квадратного метра в бизнес-классе увеличивается на протяжении последних двух лет и достигла сейчас отметки в 285 тыс. руб. — это на 3% больше, чем, к примеру, минувшим летом, и на 6% больше, чем год назад. Отмечается, что растут темпы не только в проектах, перешедших на расчеты через эскроу-счета, но и в жилых комплексах, реализация которых ведется по старым правилам. Кстати, всего 12% столичных новостроек бизнес-класса продается с применением эксроу-счетов.

Следующий очевидный вывод и тенденция, после роста цен — снижение спроса. Результат третьего квартала текущего года ниже второго на 9%. А в сравнении с прошлым годом — на 8%. И более 40% лотов было приобретено с привлечением ипотечный кредитов. Впрочем, брокеры уверяют, что называть эту отрицательную динамику падением все же нельзя: рынок таким образом приходит в равновесие после повышенного спроса в предыдущие периоды.