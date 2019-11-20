Матч Кубка Первого канала вновь пройдет на «Газпром Арене»

Матч Кубка Первого канала между национальным сборными России и Финляндии пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Игра состоится 15 декабря. Все остальные матчи, кроме Финляндия – Швеция (пройдет в Чехии) будут сыграны в Москве, на арене Парка легенд.

Напомним, что в 2018 году матч Россия – Финляндия в рамках Кубка Первого канала был впервые проведен на стадионе на Крестовском острове. За ходом матча на спортивной арене наблюдали 71, 4 тыс. болельщиков, установив рекорд посещения хоккейных матчей в стране.