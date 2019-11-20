Возбуждено уголовное дело по итогам деятельности кооператива «Первый»

Как указано в материалах банкротного дела кредитного потребительского кооператива (КПК) «Первый», 10 сентября ГУ МВД по Свердловской области вынесло постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. С заявлением о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы летом обратился сам КПК. Статья УК РФ в материалах банкротного дела не указана, скорее всего, речь идет о ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, КПК «Первый» зарегистрирован в 2009 году в городе Лесной Свердловской области. Вместе с кооперативами «Первый Уральский» и «Первый Северный» он работал на территории Уральского федерального округа, а также в Пермском и Краснодарском краях. Пайщиками кооперативов являлись более 30 тыс. уральцев, которые вложили порядка 1 млрд руб.

В ноябре 2018 года ЦБ запретил кооперативу привлекать деньги пайщиков, принимать новых членов и выдавать займы. В декабре прошлого года руководители КПК представили в Банк России план восстановления платежеспособности, указав, что стоимость имущества кооператива составляет 1,04 млрд руб., а сумма денежных обязательств — 958,2 млн руб. В феврале 2019 года ЦБ потребовал признать КПК «Первый» банкротом. К 31 декабря 2018 года стоимость активов кооператива снизилась до 791,6 млн руб., тогда как размер обязательств сохранился на уровне 958,9 млн руб. В итоге суд решил, что стоимость имущества КПК «Первый» недостаточна для выполнения и обязательств и в мае ввел процедуру наблюдения. В августе была введена процедура конкурсного производства.

По словам партнера международного центра защиты прав Globallaw Ильи Красилова, возбуждение уголовного дела наряду с банкротством увеличивает шансы возврата денежных средств кредиторам. «В рамках расследования по уголовному делу могут быть установлены все лица, причастные к хищению денег. Это позволит увеличить круг лиц, с которых возможно взыскание вложенных пайщиками денежных средств. Указанное взыскание возможно в качестве возмещения ущерба от совершенного преступления»,— отметил адвокат. По мнению Ильи Красилова, уголовное преследование лиц, совершивших преступление, окажет определенное давление на них и побудит к погашению ущерба с целью минимизации уголовного наказания.

Алексей Охлопков