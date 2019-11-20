Суд ввел наблюдение в екатеринбургском кредитном кооперативе «Первый Уральский»

Свердловский арбитражный суд выявил признаки несостоятельности и ввел процедуру наблюдения в екатеринбургском кредитном кооперативе «Первый Уральский». Временным управляющими кооператива утвержден член межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» Магомед Мурадов.

КПК «Первый Уральский» был зарегистрирован в Екатеринбурге в 2015 году. Основная деятельность – прием денег под проценты у граждан и выдача займов. Председателем правления являлся Валерий Бикбулатов. Как указано в материалах дела, в марте 2019 года, после проведения проверки, Центробанк РФ запретил КПК «Первый Уральский» привлекать деньги граждан, принимать в свой состав новых членов и выдавать займы. Сотрудники Банка России пришли к выводу, что у кооператива недостаточно имущества для исполнения обязательств перед кредиторами.

Так, стоимость имущества «Первого Уральского» на 31 марта 2019 года составляла 134,1 млн руб., а размер обязательств превышал 138,1 млн руб. По завершении первого полугодия 2019 года обязательства КПК превышали его активы уже на 52,9 млн руб. В свою очередь «Первый Уральский» доказательств принятия мер по выходу из сложившейся экономической ситуации не представил, говорится в материалах дела. Поэтому суд признал обоснованным довод ЦБ о превышении размера обязательств стоимости активов и наличии в деятельности КПК «Первый Уральский» одного из признаков банкротства, установленного ст. 183.16 закона о банкротстве.

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Екатерины Мамаевой, суд исследовал финансовые документы кооператива и убедился, что у организации имеются признаки несостоятельности. «Суд обязал арбитражного управляющего до 19 февраля 2020 года провести анализ финансового состояния КПК «Первый Уральский». Если будет установлено, что должник не в состоянии восстановить свою платежеспособность, то на следующем этапе он будет признан банкротом, а его активы и имущественные права реализованы с конкурсных торгов. При этом арбитражный управляющий вправе оспаривать сделки банкрота для возвращения имущества в конкурсную массу, а также может попытаться привлечь руководителей кооператива к субсидиарной ответственности по его долгам», — отмечает юрист.

Екатерина Мамаева напомнила, что в 2019 году суд также признал банкротом кредитный потребительский кооператив «Первый», председателем которого также являлся Валерий Бикбулатов. Кооператив вел деятельность на территории Уральского федерального округа, а также в Пермском и Краснодарском крае.

Алексей Охлопков