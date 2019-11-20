В Петербурге нет тренда на уменьшение метражей квартир

В Петербурге не отмечается тенденции на уменьшение площадей квартир в новостройках. Об этом “Ъ-СПб” рассказал Илья Тихомиров, руководитель продукта Яндекс.Недвижимость.

По его словам, средний метраж квартир в Санкт-Петербурге сохранился на уровне прошлого года, в то время как в Москве квадратура уменьшилась на 5 кв. м. При этом площадь петербургских «однушек» все еще уступает московским.

«Важно отметить, что в Петербурге в общем объеме предложения студий и однокомнатных квартир больше, чем в Москве. Однако если говорить об однокомнатных, то в столичном регионе застройщики по сравнению с прошлым годом уменьшают их площадь: в 2018 году она составляла 49 кв. м, а сейчас - 44 кв. м. В Петербурге, в свою очередь, площадь осталась неизменной — 41 кв. м в новостройках»,— пояснил господин Тихомиров.

Мария Кузнецова