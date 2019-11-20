Силовики проводят мероприятия в градостроительном департаменте Перми

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия в департаменте градостроительства и архитектуры Перми, сообщает телеграм-канал «Лбов». В пресс-службе мэрии и УФСБ эти сведения не смогли оперативно прокомментировать, но источник в мэрии подтвердил факт проведения действий.

По одной из версий, спецслужбу интересуют соглашения города с застройщиками. Согласно им, в случае превышения установленных правил высотности застройщики обязаны перечислить в бюджет пожертвования в размере 4 тыс. руб. за кв. м. Вчера депутаты гордумы одобрили принятия проекта этого соглашения в первом чтении.