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Силовики проводят мероприятия в градостроительном департаменте Перми

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия в департаменте градостроительства и архитектуры Перми, сообщает телеграм-канал «Лбов». В пресс-службе мэрии и УФСБ эти сведения не смогли оперативно прокомментировать, но источник в мэрии подтвердил факт проведения действий.

По одной из версий, спецслужбу интересуют соглашения города с застройщиками. Согласно им, в случае превышения установленных правил высотности застройщики обязаны перечислить в бюджет пожертвования в размере 4 тыс. руб. за кв. м. Вчера депутаты гордумы одобрили принятия проекта этого соглашения в первом чтении.

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