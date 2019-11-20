СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты». С 2011 по 2016 год через сеть прошло больше $800 млн. Как утверждается, часть сделок была заключена, когда господин Абызов был министром и не имел права заниматься бизнесом.

Сеть была создана из 70 компаний господина Абызова из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских Виргинских островов. На их счета с 2011 по 2016 год поступило $860 млн, а выведено — $770 млн. В переводе денег на офшоры господину Абызову мог помогать менеджер банка. Из 70 компаний 38 владели или владеют крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Часть компаний участвовала в структурах основной бизнес-группы господина Абызова — RU-COM.

Ранее источники издания The Bell сообщали, что Альфа-банк арестовал активы бывшего министра в Сингапуре. Долги компании Е4, которая связана с господином Абызовым, банк оценил в 10 млрд руб.

Напомним, 47-летний Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. Сейчас бывший чиновник обвинен в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), ОПС (ст. 210 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Его арест продлен до 25 января 2020 года.

О последнем предъявленном обвинении бывшему министру — в материале “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».