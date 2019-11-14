СМИ: Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре

Альфа-банк добился судебного ареста в Сингапуре нескольких активов, связанных с бывшим министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники. Михаил Абызов находится в СИЗО, его обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества, легализации денежных средств.

Как стало известно The Bell, Альфа-банк разыскивал активы бывшего чиновника, чтобы взыскать их в счет долгов принадлежавшей ему компании Е4. Долги компании банк оценил в 10 млрд руб. По информации источников издания, среди арестованных активов — недвижимость, криптовалюта и компании, судившиеся от лица Михаила Абызова с Виктором Вексельбергом.

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Представители Альфа-банка и Михаила Абызова от комментариев The Bell отказались. После появления материала представитель бывшего чиновника заявил РБК, что сейчас информация проверяется. «Допускаем, что некоторые недоброжелатели могут дополнительно нагнетать обстановку вокруг Михаила Абызова и проявлять свой экономический интерес к нему, пользуясь ситуацией, в которой он оказался»,— добавил он.

Напомним, 47-летний Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. Сейчас бывший чиновник обвинен в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), ОПС (ст. 210 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Его арест продлен до 25 января 2020 года.

О последнем предъявленном бывшему министру обвинении — в материале “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».