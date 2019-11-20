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Новая елка на Центральной площади Ижевска будет на 2 метра выше прежней

На Центральной площади Ижевска установят новую новогоднюю елку. Ее высота составит 20 м, что на 2 м больше, чем у прежней елки, рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«На новой площади, на мой взгляд, должна быть новая елка. Тем более что старая с 2006 года не обновлялась, не обновлялись и украшения, она уже обветшала. С момента приобретения мы ее каждый год ремонтировали. Но сейчас это стоит уже настолько дорого, что разумнее купить новую елку»,— отметил господин Бекмеметьев.

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