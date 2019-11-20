«Можно говорить об экологической катастрофе в ряде городов-миллионников»

Противогололедные реагенты, используемые в Москве, могут не только испортить одежду и обувь, но и привести к разрушению автомобилей, мостовых опор, а также коррозии кабельных линий и трубопроводов. К такому выводу пришли специалисты кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ. В свою очередь, в Роспотребнадзоре настаивают на безопасности используемых в столице реагентов и снижении количества жалоб на них москвичей. Другие эксперты заявляют о критической ситуации с противогололедным материалом в остальных российских регионах.

«Все мы видим эту черную безжизненную полосу рядом с дорогой по весне каждый раз, и при очень грубых прикидках замене подлежит 273,2 тыс. кв м газона ежегодно — это та территория, на которой не способно ничего произрастать»,— заявила во вторник в Госдуме на круглом столе, посвященном безопасности противогололедных реагентов, аспирантка МГУ Ирина Романова.

Из исследования, которое провели специалисты кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета, проанализировав прошедший сезон использования реагентов в Москве, следует, что общий показатель минерализации почв вдоль дорог в полтора раза больше весной, чем осенью, до использования материалов. Также эксперты оценивали содержание меди, цинка, хрома, никеля и других твердых металлов в пробах. «Все, кроме мышьяка, превышают фоновые концентрации по этим веществам для Москвы»,— рассказала госпожа Романова, отметив, что превышения предельно допустимых концентраций пока что нет, но поскольку этим веществам свойственно накапливаться, то они могут «перешагнуть и этот порог».

«Большинство элементов вместе с талыми водами будет мигрировать в подпочвенные грунты, и есть небольшая вероятность того, что солевое загрязнение может достигнуть грунтовых вод,— добавила Ирина Романова.— Тогда ареал загрязнения будет ограничиваться всей площадью распространения грунтовых вод, которые охватывают всю Москву и выходят за ее пределы».

Эксперты из МГУ пришли к выводу, что использование реагентов также может привести к коррозии автомобилей и железобетонных конструкций, а также подземных линейных коммуникаций. Противогололедные материалы могут испортить одежду и обувь и привести к увеличению износа асфальтовых покрытий.

«Мы в Москве осуществляем мониторинг по 46 показателям, влияние реагентов на качество питьевой воды исключено в связи с тем, что водосбор находится далеко от автомагистралей и мест сброса сточных вод»,— заявил в свою очередь начальник управления отдела организации санитарного надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора Тимур Мурагимов. По его словам, служба совместно с правительством Москвы проводила исследования противогололедных материалов по нескольким позициям, в том числе «по острой токсичности, ингаляционной опасности, кожно-раздражающему действию», а также по содержанию тяжелых металлов.

«Учитывая результаты исследования можно сказать, что противогололедные материалы, исследуемые нами, относятся к веществам малоопасным при ингаляционном пути поступления»,— констатировал Тимур Мурагимов. Его поддержала Виктория Мазлова из столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, рассказав, что отборы снега, которые проводит «Мосэкомониторинг» показывают «положительные результаты», а концентрация хлоридов в почве по последним замерам ниже в два раза, чем за предыдущие зимние периоды.

Напомним, столичные власти используют технические соли для очистки улиц от снега с 1992 года, а москвичи, в свою очередь, регулярно жалуются, что реагенты разъедают обувь и оседают на автомобилях, провоцируя образование ржавчины.

Запрет сыпать реагенты во дворах и на тротуарах был установлен в 2006 году мэром Москвы Юрием Лужковым. Снег и лед тогда должны были чистить, а асфальт посыпать гравийной крошкой.

После прихода Сергея Собянина на должность мэра порядок пересмотрели, вновь разрешив в 2011 году обрабатывать реагентами дворы и тротуары. Их формула описывается в распоряжении столичного департамента ЖКХ о технологиях зимней уборки.

Согласно этому документу, к примеру, закупаемый Москвой для обработки тротуаров реагент должен содержать от 20% до 50% мраморного щебня, от 10% до 30% формиата натрия и не более 60% пищевой соли. Проведенные в марте 2019 года по заказу “Ъ” химические анализы проб антигололедных веществ показали, что в их составе нет описанных в документации компонентов, равно как и «элементов, токсичных при низких концентрациях».

Инициативы прекратить использование реагентов возникают перед каждым сезоном. Они неоднократно обретали форму законопроектов. Последний раз подобные поправки вносились в Мосгордуму советом депутатов муниципального округа Якиманка в марте 2019 года, а в конце октября депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым подготовили законопроект, запрещающий применение противогололедных реагентов на тротуарах, пешеходных (велосипедных) дорожках и остановках общественного транспорта, и внесли в Госдуму. А в начале 2019 года столичные муниципальные депутаты Юлия Галямина, Константин Янкаускас и Илья Яшин подали в Тверской районный суд иск, в котором просили запретить городу использовать реагенты для борьбы с гололедом, но Тверской суд Москвы 18 марта отказал.

Также чиновники рапортовали о снижении количества обращений граждан по этому вопросу.

Так, с 2014 по 2018 год в Роспотребнадзор поступило 80 писем от россиян — 15% из них касаются безопасности использования реагентов, а в остальных говорится о недостаточном или, наоборот, избыточном их применении.

«Но не с точки зрения безопасности, а с точки зрения эстетики»,— сразу пояснил господин Мурагимов.

В столичном департаменте природопользования заявили, что количество обращений по сравнению с сезоном 2015–2016 года снизилось в шесть раз.

— Знаете, я тоже уже больше не пишу, потому что бесполезно,— заметила юрист «Гринписа России» Ольга Блатова, отметив: граждане жалуются, что их обращения не дают никакого результата.

— А может, потому что технология применения противогололедных материалов развивается,— парировала Виктория Мазлова.

Тем не менее госпожа Блатова обратила внимание, что технология использования реагентов в Москве «повсеместно нарушается» работниками жилищных организаций: «То, что нельзя,— все делается. Нельзя складировать загрязненный смешанный с реагентами снег на газонах — он там складируется. Нарушаются и нормы нанесения реагентов». Тимур Мурагимов из Роспотребнадзора с ней согласился: «Когда едет автомобиль и из него лопатой граждане разбрасывают в непонятном процентном соотношении средства и непонятно каким образом, то здесь риски есть». Директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды Игорь Ивачев предложил обращать внимание и на качество материалов: «Реагент у нас прошел государственную экологическую экспертизу, но где гарантия, что именно эти же самые реагенты применяются?»

Анна Климентова из НКО «Ассоциация зимнего содержания дорог» заявила со ссылкой на исследования Российского дорожного научно-исследовательского института, МАДИ, а также Научно-исследовательского института экологии человека и окружающей среды им. А. Н. Сысина, что противогололедный материал, используемый в столице, относится к четвертому классу опасности (малоопасному): «Но во всей России в большинстве городов высыпается до 60 тыс. тонн песка на дороги. После этого отмечаются всплески заболеваний, потому что дорожный смет является вторым классом опасности по воздействию на человека. Влияние твердых частиц доказано и ВОЗ, и нашими медиками».

По словам руководителя общественного экологического фонда «Гражданин» Максима Шингаркина, во многих российских городах в качестве протипогололедных материалов применяются золошлаки, отходы горных производств, технические соли и химические вещества неустановленной этимологии, «и никто этими вопросами не занимается в полном объеме». «Специалисты говорят, что гранитная крошка при взаимодействии с дорожным покрытием и резиной создает опасную канцерогенную пыль и не разлагается годами,— заявил он.— Во всей стране ее такое огромное количество применяют, что можно говорить об экологической катастрофе в ряде городов-миллионников».

Анна Васильева