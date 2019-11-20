СМИ: Дело доцента Олега Соколова передадут в Центральный аппарат СКР

Дело об убийстве Анастасии Ещенко, в котором обвиняется доцент Олег Соколов, будет будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ для «наиболее объективного и всестороннего расследования». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

О том, что материалы готовят к передаче из ГСУ СК по Петербургу пишет ТАСС ссылаясь на источник в следственных органах. Адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что не обладает официальной информацией по этому поводу.

Напомним, что Соколову предъявлено обвинение по ч.1. ст.105 (убийство). Октябрьский районный суд отправил доцента под арест до 8 января. В настоящее время он находится в «Крестах».