Глава Ижевска: интерес горожан к умным остановкам не подтвердился

Интерес жителей Ижевска к умным остановкам не подтвердился. Согласно последнему опросу, 29,5% из 3,9 тыс. респондентов высказали мнение, что нет необходимости тратить деньги на такие комплексы. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«Мы проводили два опроса ключевых — летом и совсем недавно. По летнему опросу большинство горожан сказали, что их привлекают умные остановки. Но вот последний опрос показал, что интерес ижевчан не подтвердился. Мы делали это экспериментально, за счет средств, сэкономленных от сокращения численности персонала муниципалитета. Теперь мы можем сказать, большинство респондентов высказали мнение, что нет необходимости тратить деньги на умные остановки»,— отметил глава Ижевска.

Господин Бекмеметьев добавил, что администрация города ведет переговоры с инвестором, который уже определен как потенциальный участник проекта по обновлению остановок в Ижевске. С ним подписано соглашение о намерениях. Инвестор известен тем, что ранее установил остановки в Екатеринбурге и Новосибирске.

Напомним, что в ближайшие четыре года в Ижевске планируют заменить все 653 остановки общественного транспорта. Каждый павильон оснастят видеокамерами для борьбы с вандализмом.