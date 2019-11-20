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В Краснодаре гостиница «Интурист» перешла под управление InterContinental Hotels

Краснодарская гостиница «Интурист» сменила название на «Crowne Plaza», фото фасада гостиницы с новой вывеской обнародовал один из городских пабликов. По данным “Ъ-Юг”, гостиница перешла под управление международной сети InterContinental Hotels Group по договору франшизы.

Гостиница «Интурист» была открыта после реконструкции в 2012 году и получила категорию «четыре звезды». Здание 1980 года постройки до реконструкции имело 280 номеров, затем за счет сокращения количества мест до 244 была расширена площадь каждого номера. В гостинице имеется 7 конференц-залов и 5 ресторанов.

Анна Перова, Краснодар


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