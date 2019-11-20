В 14 районах Ленобласти модернизируют электросети

Компания «Россети Ленэнерго» в будущем году планирует заменить существующие 500 км воздушных линий электропередачи на самонесущие изолированные провода на территории 14 районов Ленобласти.

Как заявил главный инженер ПАО «Ленэнерго» Игорь Кузьмин замена неизолированных проводов на линии позволит сократить число замыканий в распределительной сети, сообщает ТАСС.

В текущем году компания уже выполнила подобные работы по замене линий протяженностью более 500 км. На эти цели было выделено около 1 млрд рублей.

Работы в 2020 году пройдут на территории Приозерского, Гатчинского, Лужского, Кингисеппского, Сланцевского, Кировского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тосненского, Всеволожского, Ломоносовского, Тихвинского и Бокситогорского районов.

Общий объем инвестиций в рамках программы по замене ЛЭП и расчистке просек на текущий и будущий годы составит 3 млрд рублей.