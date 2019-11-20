Кудрин заявил о росте доли государства в экономике России почти до 50%

За последние 10 лет доля государства в экономике России выросла на 10% и достигла 47–48%, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» По его словам, главная мотивация для развития экономики — конкуренция, которой сейчас недостаточно.

«Доля государства в экономике выражается в том числе в наличии крупных госкомпаний, госкорпораций, которые не совершили этот разворот (к большей технологичности, мотивации.— “Ъ”) То есть, видимо, госкомпании не имеет достаточно стимулов к такому развитию. Поэтому сегодня с них с первых, я считаю, спрос»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, необходимо повысить долю частного сектора в экономике как более эффективного, а также быстрее реагирующего «на вызовы технологической революции». «Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных»,— заявил он.

Напомним, в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что доля государства по итогам 2018 года осталась на уровне свыше 60–70%. По данным службы, роль государства в экономике по-прежнему усиливается и происходит «сращивание монополий с государством» и «прямое огосударствление производства». Экономика, по данным ФАС, характеризуется высокой долей государственного участия и недостаточными темпами приватизации.

Подробнее о панельной дискуссии форума «Россия зовет!» — в материале “Ъ” «Росту не хватило спроса».