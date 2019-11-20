Квартал в центре Ростова оцепили из-за взятия женщины в заложники

Правоохранители оцепили квартал на пересечении проспекта Кировского и улицы Горького в Ростове из-за захвата заложницы, сообщил „Ъ-Юг“ источник в правоохранительных органах.

«По слухам, бывший или нынешний сотрудник полиции взял в заложники свою жену»,— добавил источник. Эту же версию выдвигают в соцсетях жители города, которые утверждают, что живут в оцепленном доме.

Квартал в центре Ростова оцеплен с 6:00. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области не смогли оперативно уточнить причину оцепления. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону отметили, что ничего не знают о происходящем на указанном участке.

Кристина Федичкина