Полицейские в Ростове оцепили квартал вокруг СИЗО №1

В Ростове полицейские оцепили квартал вокруг СИЗО №1 на пересечении проспекта Кировского и улицы Горького, сообщают очевидцы в соцсетях. В границах квартала стоят несколько полицейских машин и реанимация.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области не смогли оперативно уточнить причину оцепления центральных улиц. В пресс-службе УФСИН России по Ростовской области сообщили, что СИЗО-1 работает в штатном режиме, никаких происшествий в изоляторе не происходило. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону отметили, что ничего не знают о происходящем на указанном участке.

Дарья Голякова, Кристина Федичкина