Идеальные черты

В 2020 году итальянская компания Ermenegildo Zegna отмечает 110-летие. В приуроченной к этой дате рекламной кампании приняли участие обладатель двух наград «Оскар» актер Махершала Али, китайский музыкант и композитор Николас Це и молодой, но уже заслуженный теннисист Александр Зверев. Но мало ли рекламы каждый сезон снимают бренды, приглашая знаменитостей примерить свою одежду. Почему мы решили уделить так много внимания именно Zegna?

Потому что классических брендов мужской одежды, которые готовы открыто признать, что мир изменился, совсем немного. Откровенно говоря, кроме Ermenegildo Zegna сразу на ум приходит разве что Gucci, который и вовсе признал агендерность и полигендерность. Zegna единственный бренд, сохранивший баланс между традиционными ценностями и современными реалиями. Свою кампанию марка посвятила новой концепции мужественности и под лозунгом «What makes a man?» (Что делает мужчину мужчиной?) опубликовала на сайте и разместила в бутиках важный манифест: «Мужественность — это образ мысли, а не набор правил. Только один — некий универсальный компонент — не делает мужчину мужчиной. Впрочем, в последнее время многое изменилось, стали очевидны простые истины, например, что любовь — это сила, доброта — это власть, открытость равна свободе. Мужчины Zegna не боятся обнажать свои истинные чувства и сущность. 110 лет бок о бок с лучшими мужчинами — компания меняется вместе со своими клиентами».

Марка Zegna с ее приверженностью традициям и долгой историей оказалась прогрессивнее многих и поддержала сразу два тренда — на благотворительность и ответственное производство: часть одежды, в которой снимались герои, изготовлена из переработанных материалов, а прибыль от продажи футболок с хэштэгом #whatmakesaman будет пожертвована международному благотворительному фонду Cesvi для поддержки программы образования ради лучшего будущего.

В продолжение темы, которую подняли создатели кампании Ermenegildo Zegna, «Коммерсантъ. Стиль» попросил совершенно разных персонажей поделиться своими мыслями о том, что же делает мужчину мужчиной.

Натела Поцхверия

Аркадий Новиков, ресторатор

Аркадий Новиков, ресторатор Фото: Илья Вартанян

Аркадий Новиков рассказывает, что до тех пор пока мама не привела его в кулинарное училище, тяги к кухне он не испытывал. Но когда стал учиться готовить, почувствовал себя так, «словно первый раз влюбился». Бизнесмен называет себя «поваренком», ведь после учебы он несколько лет работал шеф-поваром в разных столичных заведениях. А в 1992 году открыл свой бизнес, рыбный ресторан Sirena с огромными аквариумами в залах. С тех пор за ним закрепился статус первого российского ресторатора. «В то время не было страха, вызовов, конкуренции, а сейчас сложнее: куда ни зайди — то помещение интересное, то повар отличный. А еще у нас оценивают не по качеству ресторана, а по их количеству. Приходится гнаться за объемами»,— признается предприниматель. Сейчас у бренда Novikov Group больше 80 заведений, в том числе в Лондоне, Дубае и Майами.

Бизнесмен говорит, что «насмотрелся на коллег» и в ближайших планах у него — открыть ресторан с именитым шеф-поваром и высокой кухней. «Я человек амбициозный, люблю зарабатывать деньги, люблю, когда посетители меня хвалят, люблю делать хорошее, я вообще стараюсь творить добро. Почти как в песне у Шуры»,— смеется Новиков.

О главных качествах мужчины

Настоящего мужчину определяют его дела, достижения, стремления. Жизнь сложна, все время преподносит сюрпризы, и не всегда хорошие.

У мужчины должна быть сила воли, и если что-то случилось, надо не падать духом, а подняться и доделать начатое.

Надо быть уверенным в себе, но оценивать правильно свои силы и анализировать все, что ты делаешь.

Желательно быть умным, иметь чувство юмора, быть ироничным, не самовлюбленным.

О мужестве и счастье

Мне кажется, что мужественность какой была сотни лет назад, такой и осталась. Многие вещи держатся на мужчине. То есть он должен пойти в лес, взять копье, принести добычу, разделить ее на всех, побыть дома и опять — за добычей. И я думаю, что самое главное что для мужчины, что для женщины, что для детей — это быть счастливыми. Наверное, неважно, мужественный ты или немужественный, любишь цветочки или запускаешь ракеты в космос, главное — получать удовольствие от того, что ты делаешь, и приносить пользу. Мне кажется, каждый должен иметь мужество найти себя и быть счастливым. Не надо бояться любить, не надо бояться быть твердым, когда это необходимо, не надо бояться быть сентиментальным.

Денис Родькин, артист балета

Фото: Илья Вартанян

В детстве Денис мечтал стать футболистом, но мама привела его в балетную школу. Ему было девять лет, он сопротивлялся и придумывал предлоги, чтобы не ходить на занятия. Потом понял, что у него неплохо получается. А спустя десять лет его приняли в труппу Большого театра. Правда, взяли лишь в кордебалет, «а не с перспективой танцевать Принца Зигфрида», вспоминает Родькин. Все изменилось, когда его заметил его будущий наставник Николай Цискаридзе. «Он сказал, что я буду исполнять Принца. Конечно, многие тогда не верили в меня, но мои старания и старания моего педагога дали желаемый результат. И сейчас те, кто говорил, что у меня ничего не получится, подходят и извиняются»,— рассказывает артист. Партию Зигфрида в «Лебедином озере» Родькин исполнил в 2014 году. Тогда же он получил единственную в России балетную премию, «Душа танца», в номинации «Восходящая звезда». Спустя год Родькин стал премьером Большого театра. На его счету десятки спектаклей: «Дон Кихот», «Иван Грозный», «Кармен», «Спартак», «Онегин» и другие. По словам артиста, больше всего в балете он ценит возможность готовить новую роль и осознавать, что она у него получилась, на финальных поклонах. Сейчас он готовит партию Солора в «Баядерке», спектакль покажут в Большом театре в декабре.

О профессии

Есть такой миф, что балет — это не мужская профессия. Но это неправда, потому что станцевать спектакль, даже самый простой, требует нечеловеческих усилий. Только самые сильные мужчины могут справиться с этим.

О гендерных ролях, правах и обязанностях

На сцене и в жизни становится меньше настоящих мужчин. Что-то изменилось. Мне кажется, женщины начинают управлять мужчинами, и такого быть не должно. Отличительные мужские черты для меня — это целеустремленность и правильное отношение к женщине. Мужчина должен оберегать свою женщину. Женщина — личность, которая тоже имеет право работать, добиваться своих целей, но все равно она остается слабее мужчины, так природой заложено, и мужчина обязан ее защищать. Болезненного доминирования над женщиной быть не должно, но на важных должностях я скорее вижу мужчин, потому что они сдержаннее и сильнее. В то же время не считаю, что должно быть строгое разделение обязанностей в семье — я запросто могу помыть посуду, когда моя женщина устала.

Григорий Масленников, художник

Фото: Илья Вартанян

Как-то вместо ответа на вопрос, чего не хватает российским художникам, Григорий Масленников нарисовал картину с надписью: «Your comfort zone will kill you». «Наши художники жалуются на отсутствие инвестиций, на неразвитость рынка, на то, что работы не продаются. А нужно просто засучить рукава и что-то сделать»,— уверен он. Масленникова хорошо знают на Западе, а сам он называет себя «человеком мира». В Москве, где у художника своя студия, он редко задерживается надолго. Масленников жил в Мехико, Сан-Паулу, сейчас собирается в Нью-Йорк. Свою первую выставку провел в Лондоне в 2014 году. Там он показал провокационную серию Human Souls, состоявшую из работ на рентгеновских снимках. «Я, как хирург, пытался раскрыть внутреннее содержание человека в разных ситуациях»,— рассказывает художник.

В портфолио Масленникова, которое начиналось с классической живописи, постепенно добавились сложные арт-объекты из неона, дерева и бетона, а затем мебель и скульптуры. Сейчас он пробует себя в новой роли: «Я объединил картины и дизайн и теперь занимаюсь проектированием пространства целиком. Продумываю все детали в интерьере и сам их создаю». Новую серию работ художника, посвященную периоду брутализма в СССР, покажут весной в московской галерее «Эритаж».

О долге и обязанностях

Должен ли что-то мужчина? Мы все живем в социуме и должны друг другу. Насчет обязанностей мужчины перед женщиной, может быть, еще можно поспорить, но точно есть общественный, гражданский долг, важно вносить вклад в развитие общества. И рациональный эгоизм, о котором писала Айн Рэнд,— это нормально. Не нужно стесняться того, что ты любишь деньги и свой бизнес, ведь дело, которым ты занимаешься, приносит пользу обществу.

Состоявшийся мужчина — тот, кто способен дать возможность развиваться своим потомкам. Мужчина должен содержать семью, помогать родителям, заботиться о детях. Мне кажется, проблема современных женщин в том, что они слишком много взвалили на себя. Мужчин это разбаловало.

Об ответственности

Мужественность проявляется в поступках. Есть мужчины, которые много говорят, но за их словами ничего не стоит. Нужно отвечать за то, что ты говоришь и делаешь.

О джентльменстве

Думаю, кто-то должен написать что-то вроде кодекса джентльменства XXI века. Мы уже, конечно, живем не в эпоху Евгения Онегина, но джентльменство не должно вымирать. Я из такой семьи, где папа дарит маме каждую неделю букет цветов на протяжении уже пятидесяти лет.

Сандро Шеренц, сооснователь архитектурного бюро SH.AR, ювелир

Фото: Илья Вартанян

По будням Сандро Шеренц архитектор, а в выходные — ювелир. Основное время он с партнером по бизнесу Олегом Ивановым-Штофманом посвящает преображению общественных пространств: проектировал кафе в парке Горького, павильоны рождественской ярмарки в Москве, оформлял бар «Крыша мира» и несколько проектов Аркадия Новикова. Свой стиль Шеренц описывает как «практичный и строгий», а для сооружений выбирает камень, дерево, бетон и стекло.

Для другого своего увлечения он использует серебро. Создает ювелирные украшения, которые называет «микроскульптурой». Как-то Сандро хотел купить кольцо, но не нашел того, что искал, и нарисовал свой первый эскиз. Потом выучился на ювелира, а в 2017 году его работы показали в Государственном историческом музее в рамках выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века». Несмотря на то что его изделия брутальные и массивные, у женщин они пользуются даже большей популярностью, чем у мужчин, рассказывает Шеренц. А сам он теперь украшений не покупает. Объясняет: «Зачем мне чужое, когда у меня лучше?»

О деле

Мужчина должен стараться хладнокровно решать любые вопросы, думать прежде всего головой и не впадать в истерику. Мужчина не должен обещать того, что не готов сделать.

Не терять достоинства и не унижаться ради финансов и полезных связей.

О доме и семье

Я не замечаю так называемого кризиса мужественности. В моем окружении все мужчины — джентльмены и уважительно относятся к женщинам. Мужчина должен оберегать семью от проблем, а если он этого не может, ему должен помогать его партнер по жизни, то есть жена. Но лучше, чтобы мужчина зарабатывал больше, потому что у него больше сил и возможностей, тем более в нашем обществе. Я скорее консерватор. Я не позволяю женщине платить в ресторане, хотя готов так сделать, если ей это будет приятно. Брутальность и жесткость в делах не исключают нежности и доброты дома. Мужчина все делает ради семьи, детей и своей женщины. Деньги зарабатывает для них — чтобы им было комфортно. Мужчина в целом аскетичное создание и сам может обойтись без многих вещей.

Фотограф: Илья Вартанян. Ассистент фотографа: Константин Терентьев. Стилист: София Бурнашева. Ассистент стилиста: Маргарита Улямаева. Продюсер: Александра Исакова. Вся одежда Ermenegildo Zegna.

Записала Яна Пашаева